Zickenkrieg um 7000 Franken teure Champagner-Sause: Sophia Wollersheim fordert Gina-Lisas Dschungelgage

Noch bevor das Dschungelcamp offiziell beginnt, gibt es den ersten Zickenkrieg: Die Vize-Dschungelkönigin vom letzten Jahr Sophia Wollersheim (29) macht ihrer baldigen Camp-Nachfolgerin Gina-Lisa Lohfink (30) happige Vorwürfe. Die Ex-Kandidatin von «Germany’s Next Topmodel» soll noch Schulden bei Wollersheims Noch-Ehemann, Puff-König Bert Wollersheim (65), haben!

7000 Franken Schulden beim Puff-König

«Ich hoffe, dass sie es sich von ihrer Dschungelcamp-Gage leisten kann, alte Rechnungen zu begleichen», motzt Wollersheim im «Express». Gina-Lisa soll vor rund vier Jahren gemeinsam mit Freundinnen in einem von Berts Etablissements die Nacht zum Tag gemacht und «munter Champagner bestellt und dann die Zeche geprellt» haben. «Das müssen rund 6500 Euro gewesen sein», so Wollersheim weiter. Also fast 7000 Franken.

«Kein allzu gutes Vorbild»

Doch nicht nur die angeblichen Schulden stören das Reality-Sternchen am Model. «Sie war bisher kein allzu gutes Vorbild für Teenager. Und ein grosser Sympathieträger ist sie auch nicht», teilt sie aus.

Auch dass Gina-Lisa mit ihrem guten Freund, Botox-Boy Florian Wess (36), in den australischen Dschungel ziehen wird, findet sie daneben: «Die passen optisch gut zusammen, aber ich glaube nicht, dass die beiden teamfähig sind.» (bnr)