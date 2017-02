Als Instagram-Bloggerin und Schauspielerin im Drama «Amateur Teens» wurde sie bekannt – jetzt ist Zoë Pastelle (17) das Gesicht der neuen Werbekampagne von Coca-Cola. Der Social-Media-Star, der eigentlich Zoë Holthuizen heisst, stand dafür mit Moderatorin Alexandra Maurer (34), Rapper Stress (39) und Fussballstar Xherdan Shaqiri (25) vor der Kamera. Ab sofort ist die Werbung mit der Jungschauspielerin in der ganzen Schweiz zu sehen.

«Als ich das erste Mal davon hörte, war ich überwältigt!»

Ein Mega-Coup für die 17-Jährige: «Als ich das erste Mal davon hörte, war ich überwältigt! Es bedeutet mir sehr viel, ein Teil dieser tollen Kampagne zu sein, und bin sehr glücklich, mit einem so tollen Team arbeiten zu dürfen», sagt sie zu BLICK. Für die «One Brand»-Kampagne posierte sie mit Fussballer Shaqiri. «Ich hatte mein Shooting mit Xherdan. Es ging alles sehr schnell, aber es war wirklich toll, und die ganze Crew war klasse! Vor allem bei unserem Zweier-Shooting hat es sehr viel Spass gemacht, mit ihm vor der Kamera zu stehen. Er war total witzig.»

Vor der Kamera musste Zoë viel tanzen und sich bewegen. «Nach einigen Stunden wurde das natürlich irgendwann ziemlich anstrengend», erzählt sie. «Dann standen der Make-up-Artist und der Stylist neben mir und haben die ganze Zeit lustige Faxen gemacht. Sie brachten mich stundenlang zum Lachen.»

«Ich gebe alles für diesen Traum»

Während Zoë als Lifestyle-Bloggerin bereits eine grosse Fan-Base hat, träumt die Schülerin der European Film Actor School in Zürich von einer grossen Karriere als Schauspielerin. «Mein Ziel ist es, im Ausland als Schauspielerin Fuss fassen zu können. Ich gebe alles für diesen Traum, es würde mich einfach total glücklich machen, in grossen Filmen mitzuspielen. In der Blogger-Welt ist es mein Ziel, meine Community immer weiter mit neuen, ausgefallenen Ideen inspirieren zu können.»