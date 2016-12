Zum Jahreswechsel: 11 Gründe, Silvester alleine zu Hause zu feiern

1. Zeit zum Reflektieren



Beim Nachdenken, wie dein letztes Jahr gelaufen ist und welche Vorsätze du dir machen möchtest, bleibst du besser ungestört.

2. Die bequemere Garderobe



Du musst nicht extra ein neues Kleid kaufen und zum überteuerten Coiffeur rennen. Denn deine Katzen mögen dich auch im Pischi.

3. Schon mal auf Sparkurs



Für eine Flasche Champagner aus dem Coop zahlst du weniger, als für ein Cüpli im Club. Dein Portemonnaie wird dir danken.

4. Kein Nachtzuschlag nötig



Einen Zug oder ein Taxi zu finden, um von der Party wieder heim zu kommen? Vergiss es! (Oder hab zwei Stunden Geduld)

5. Sofa und Serien



An einem gewöhnlichen Abend fühlst du dich auch sehr wohl, wenn du dein Sofa mit keinem teilen musst und dir in Ruhe die ganze Staffel deiner Lieblingsserie reinziehen kannst. Wieso solltest du dir dieses Vergnügen am Silvesterabend entgehen lassen?

6. Keine Anmachen



Du musst dich nicht vor dämlichen Typen oder betrunkenen Mädchen retten, die um Mitternacht unbedingt jemanden abknutschen wollen.

7. Keine Pärchen



Und du musst dir nicht das Gesabbere aller anwesenden Pärchen mitansehen.

8. Bin gewesen in Stube, sitzen



Bei Minustemperaturen zwischen 2000 Menschen gequetscht das Feuerwerk anschauen? Muss nicht sein. Aus dem Fenster zu schauen, reicht völlig. Und es ist sowieso jedes Jahr das selbe.

9. Guets Neus!



Wen umarmt man als erstes um Mitternacht? Diese komische Situation bleibt dir erspart!

10. Fertig lustig



Du brauchst um halb eins keine Ausrede zu suchen, wenn du statt weiter zu feiern lieber ins Bett möchtest.

11. Fit ins neue Jahr



Am nächsten Tag kannst du stolz damit prahlen, wie es sich anfühlt, ohne Kater und Filmriss in das neue Jahr zu starten.