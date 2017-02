Adolf Ogis Appell aus St. Moritz GR: «Wir müssen handeln, bevor es zu spät ist»

Herr Ogi, in welcher Verfassung ist der Wintersport in der Schweiz?

Adolf Ogi: Der Wintersport ist in einer sehr schwierigen Situation. Für die Regionen gibt es ein trauriges Erwachen im Frühling. Ja, der Wintersport muss wieder attraktiver werden.

Ist er das nicht?

Leider Gottes nein. Sehen Sie nur, wie viele Skilager gestrichen worden sind. Und dann die Preise: Für zahllose Eltern ist es schlicht zu teuer, den Nachwuchs auszurüsten und auf die Piste zu schicken.

Wie kann man das korrigieren?

Alle müssen helfen, von Schweiz Tourismus, über die Bergbahnen, die Schulen, Hotels, die Gemeinden, die Kantone, den Bund, die Skischulen bis hin zu den Sportartikelhändlern. Skisport muss für jedes Kind, ob reich oder arm, erschwinglich sein. Lassen Sie mich von hier in St. Moritz einen Aufruf machen! Wir brauchen neue Ideen. Einfache, praktische Lösungen. Alle sind gefragt! Und wir brauchen schliesslich einen schwächeren Franken!

Geben Sie uns ein Beispiel.

Ganz einfach. Nehmen Sie die teuren Ski-Billetts. Wer nur zwei Stunden fahren will, soll keine Tageskarte bezahlen müssen! Oder anders: Wenn Stau am Berg ist und ich meine Tageskarte nicht ausfahren kann, dann sollte ich eine Gutschrift bekommen. Oder wer nur einmal den Berg runterfährt, zahlt auch nur für diese Abfahrt. Mit der heutigen Elektronik ist das problemlos möglich. Aber wir müssen jetzt handeln, sonst ist es zu spät. Flexibilität und neue Ideen sind dringend nötig.

Es würde sicher helfen, wenn die Schweizer Ski-Cracks an der WM mit Spitzenergebnissen aufwarteten. Was aber auffällt, die Spitze des Kaders ist extrem schmal. Warum bringt die Schweiz nicht mehr Topathleten hervor?

Der Aufwand entspricht nicht dem Ertrag, das stimmt schon. Swiss Ski hat genügend Mittel. Wir leben von ein paar herausragenden Talenten, wie Holdener, Gisin, Gut, Feuz, Janka, Küng. Und die sind vielleicht nicht einmal das Resultat nur einer guten Nachwuchsförderung, sondern sind einfach Ausnahmeerscheinungen.

Wo muss man ansetzen?

Ich stelle fest, dass wir viele Junioren-Weltmeister produzieren. Viele davon machen aber den Schritt vom Nachwuchstalent an die Weltcup-Spitze nicht. Und: Es gibt heute keine Spitzenfahrer mehr aus Zermatt, St. Moritz, Adelboden, keine aus Schönried, Grindelwald, Wengen, Davos, Saas-Fee oder Verbier. Spitzensport ist nebst Talent eine Frage der Einstellung. Ein junger Athlet muss bereit sein, diesen harten, steilen Weg voller Verzicht zu gehen und quasi Leistung auf Befehl zu erzielen.

Haben die Jungen diesen Biss?

Offensichtlich viele nicht, nein.

Kommen wir zum Schluss noch zur Politik. Vor genau drei Jahren wurde die Masseneinwanderungs-Initiative angenommen ...

... der Auftrag des Volkes wurde nicht umgesetzt. Voilà, fertig!

Haben Sie also Verständnis, dass die SVP eine Initiative zur Kündigung der Personenfreizügigkeit lanciert?

Ja. Der Bundesrat hat während dreier Jahre nicht geschickt verhandelt, das darf man heute und nach drei Jahren schon so sagen. Hier muss doch einer den Lead übernehmen und durchsetzen, dass die Landesregierung mit einer Stimme, einer Koordination und einer Kommunikation spricht. Das war in diesem Dossier sicher nicht der Fall.

Aber die Wirtschaft braucht die Bilateralen.

Europa ist im Umbruch. Die Briten haben soeben ihre Gesetze zum Ausstieg aus der EU beschlossen. Es passiert gerade sehr viel in Europa. Gut möglich, dass die Zeit für uns arbeitet. Hoffentlich packt der Bundesrat die neuen Chancen!