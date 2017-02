Kein Transfer in letzter Sekunde: Hoarau lehnte Angebot von Lyon ab!

In der Hektik der letzten Stunden vor Schliessung des Transferfensters geht es oft drunter und drüber und ganz generell choatisch zu und her. So auch im Fall von Hoarau (32), dem grossen Abräumer an der Award Night der Liga. Er wurde als bester und beliebtester Spieler sowie als Mitglied des SL-Allstar-Teams ausgezeichnet.

48 Stunden vor Transferschluss läutet das Handy des Franzosen von der Ferieninsel La Réunion. «Es war Bruno Genesio, der Trainer von Olympique Lyon», erzählt AirFrance. «Er fragte mich, ob ich nicht Lust hätte, als zweiter Stürmer – oder besser: als Stürmer 1bis – in seine Mannschaft zu kommen. Ich meine: Es ist doch Lyon. Jedes Jahr Champions-League-Teilnehmer.»

Die Perspektive ist nicht schlecht, als zweiter Stürmer hinter dem zweitbesten Liga-Torschützen Alexandre Lacazette (18 Tore) die Liga zu rocken! «Ist sie nicht», bestätigt Hoarau. «Aber in meinem Alter zählen andere Parameter. Es war keine einfache Wahl, in Bern zu bleiben und mich gegen Lyon zu entscheiden, glauben Sie mir. Es war denn auch mehr eine Kopf- denn eine Körpersache. Hier bin ich rundum glücklich. Ich kann auch mal was anderes machen, den Kopf lüften wie mit der Musik. Solch andere Facetten zählen auch.»

Und wie gut der Mann als Sänger ist, hat er am Montag gezeigt, als er mit seinen Berner Freunden die Award Night des Luzerner KKL so rockte wie jeweils das Stade de Suisse. «Aber ich bin kein Profisänger. Ich bin Fussballprofi. Deshalb war das Herzklopfen viel stärker als vor jedem Spiel», bekennt der Liga-Topskorer (13 Tore in 13 Spielen). Was auch heisst: Muss er am Sonntag gegen Sion zum Rückrundenauftakt in der 95. Minute beim Stand von 0:0 zum Penalty anlaufen, bleibt der Puls des beliebtesten SL-Spielers tief.

Und was denkt der bei den YB-Fans mindestens so beliebte Goalie Yvon Mvogo darüber, dass er Hoarau den Vortritt lassen musste? Ist er eifersüchtig auf AirFrance? Diese und weitere Antworten des Fribourgers – im Video.