Zwei Rote Karten in einer halben Premier-League-Saison, ein Platzverweis in der Nati, dazu harte Kritik in der britischen Öffentlichkeit: Granit Xhaka (24) hat es nicht leicht in seinem ersten Jahr auf der Insel.

Der 35-Millionen-Neuzugang könnte in London ein bisschen Unterstützung gebrauchen. Und wer weiss, vielleicht hat der Basler bald seinen grössten Förderer wieder an seiner Seite: Lucien Favre (59) ist laut «Sport-Bild» bei Arsenal als neuer Trainer im Gespräch. Top-Favorit soll allerdings Dortmunds Thomas Tuchel (43) sein.

Arsène Wengers (67) Vertrag läuft zum Saisonende aus, noch ist unklar, ob der Franzose weitermacht. Sicher ist, dass Wenger bei der Suche nach seinem Nachfolger ein gewichtiges Wort mitzureden haben wird.

Was für Favre spricht: Der Schweizer gilt als Wenger-Vertrauter. Und der aktuelle Nizza-Coach ist weiterhin von Xhaka überzeugt. «Er macht ab und zu ein Foul zu viel, weil er mit dem falschen Fuss attackiert», sagte er unlängst der Agentur SDA. «Damit muss er aufhören. Aber seine Passqualität im Aufbau ist unbestritten.» (eg)