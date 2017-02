Auf diese 10 kommts an! Das sind die Schlüsselspieler der Super-League-Klubs

FCB: Matias Delgado

Captain. Leithammel. Fan-Liebling. Delgado war seit seiner Rückkehr noch nie so wichtig. Er ist Dreh- und Angelpunkt im Spiel. Und auch mit 34 Jahren sorgt er für die Magie beim Meister. Deshalb hoffen beim FCB alle, dass er noch ein Jahr anhängt.

YB: Guillaume Hoarau

Bei YB läuft nichts ohne Guillaume Hoarau: 13 Tore in 13 Spielen. Er ist der treffsicherste Franzose in Europa! Auch in der Defensive ist AirFrance unersetzlich, weil er jedes Kopfballduell gewinnt. Und er ist auch ohne Captain-Binde der Chef im Team.

Sion: Vero Salatic

Die Binde trägt Reto Ziegler. Und der Genfer ist ein vorbildlicher Spielführer. Doch die Fäden zieht nach wie vor Vero Salatic. Der Ex-Captain, der diesen Status mit CC, Ziegler und Trainer Zeidler ausgehandelt hat. Auffällig: Sion ist immer so gut, wie Salatic spielt.

Luzern: Marco Schneuwly

Der 31-Jährige ist Luzerns Lebensversicherung. In den letzten 22 Spielen traf der Freiburger 16mal. Mit links, rechts – mit dem Kopf. Schneuwly kann alles. Macht er in der Rückrunde so weiter, schiesst er den FCL in die Europa League.

GC: Caio

Captain Källström geflüchtet, Vize-Captain Basic out bis Ende Saison, Routinier Lüthi zurückgetreten – jetzt liegt die ganze Last auf den Schultern des brasilianischen Team-Oldies Caio (30). Lässt er die Bälle flattern?

St. Gallen: Tranquillo Barnetta

Eine ganze Region fiebert seinem Debüt entgegen. Barnetta soll die lahme Espen-Offensive beleben. Er ist der neue Mann für die Standards. Wenn Barnetta einschlägt, kann es in der Ostschweiz ein Rückkehrer-Märchen geben.

Lausanne: Olivier Custodio

Custodio (21) ist Dreh- und Angelpunkt im defensiven Mittelfeld, Ideengeber nach vorne. Kein Wunder, dass Lausannes Pleite-Serie von 7 Spielen ausgerechnet dann begann, als der jüngste Captain der Liga für 3 Partien eine Rot-Sperre absitzen muss.

Thun: Dennis Hediger

Hediger (30) ist die Lunge des Teams. Auf und neben dem Platz ein Vorbild. Unermüdlicher Antreiber, Captain, Aggressiv-Leader. Hediger ist keiner, der mit Übersteigern glänzt. Im Abstiegskampf können seine Routine und sein Siegeswille entscheidend sein.

Lugano: Ezgjan Alioski

Präsident Renzetti wird Ex-Coach Zeman ein Leben lang dankbar dafür sein, dass er Alioski als Flügel erfand. Spätestens, wenn er diesen im Sommer für gutes Geld verkaufen wird. Alioski ist im Abstiegskampf Gold wert. Wenn er in der Vorrunde traf, verlor Lugano nur einmal.

Vaduz: Dejan Janjatovic

Spielt der Mittelfeldspieler wieder so, wie in der letzten Rückrunde, ist Vaduz torgefährlicher und unberechenbarer als in der Vorrunde. Da machte Janjatovic wegen eines Muskelabrisses kein Spiel. Nun verzögert sich sein Saison-Debüt: Zerrung.