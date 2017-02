Berner Ungeschlagenheit vorbei Young Boys gehen in Luzern unter

Das Spiel:

Da geht gleich was in Luzern. Erst die frühe Führung für YB, im Gegenzug trifft FCL-Neumayr den Pfosten. Anschliessend lässt YB nach. Die Luzerner nutzen dies aus und treffen in acht Minuten gleich drei Mal – effiziente Chancenauswertung. Die Gastgeber haben nach diesem Zwischenspurt definitiv das Spieldiktat übernommen. YB findet nicht mehr zurück ins Spiel. Nach 13 Partien ohne Niederlage verlieren die Berner erstmals.

Die Tore:

0:1, 12. Minute | Yoric Ravet: Herrliches Tor! Hoher Ball in der Strafraum auf Guillaume Hoarau. Der YB-Stürmer legt per Kopf quer auf Ravet. Und der Franzose haut den Ball direkt aus der Luft ins Netz.

1:1, 24. Minute | Joao Oliveira: Nach einem Zibung-Abstoss leitet Marco Schneuwly den Ball weiter. Oliveira nimmt volles Risiko und trifft spektakulär unter die Latte!

2:1, 31. Minute | Hekuran Kryeziu: Das Geburtstagskind kommt nach einem Eckball frei zum Abschluss und lässt Mvogo aus kurzer Distanz keine Chance.

3:1, 32. Minute | Francisco Rodriguez: Nach einer Flanke von Marco Schneuwly nimmt Rodriguez den Ball Volley und haut das Ding in die Maschen.

4:1, 71. Minute | Markus Neumayr: Itten fällt im Strafraum nach einer leichten Berührung von Nuhu. Schiedsrichter Schärer zeigt auf den Punkt. Neumayr verwandelt sicher – die Entscheidung.

Das gab zu reden:

Fast ist es angesichts des Offensivspektakels in Luzern in Vergessenheit geraten: Unter der Woche hat der FCL seinen langjährigen Innenverteidiger Tomislav Puljic kaltgestellt. Dies sorgte unter dem Innerschweizer Anhang für grossen Unmut. Von den Fans wird die FCL-Führung deswegen wahlweise als «charakterlos» oder als «von allen guten Geistern verlassen» betitelt.

Der Beste:

Wen soll man aus elf starken Luzernern hervorheben? Geburtstagskind Hekuran Kryeziu (24)!

Der Schlechteste:

Denis Zakaria bringt den Ball vor dem 1:2 nicht weg und findet auch danach nicht in die Spur.

Tabelle:

Nach dieser Niederlage beträgt der YB-Rückstand auf Leader Basel 15 Punkte. Ist das schon die Entscheidung im Meisterrennen? Luzern macht derweil Jagd auf YB. Dank diesem Dreier sind die Innerschweizer auf Platz 3 – es fehlen fünf Punkte auf die Berner.

Die Stimmen:

So gehts weiter:

Kommenden Samstag empfängt Luzern den FC Thun (17.45 Uhr). YB spielt am gleichen Tag zuhause gegen St. Gallen (20 Uhr).

Luzern – YB 4:1 (3:1)

Swissporarena, 10'045 Fans

SR. Schärer

Tore: 12. Ravet (Hoarau) 0:1. 24. Oliveira (M. Schneuwly) 1:1. 31. Kryeziu (Neumayr) 2:1. 32. Rodriguez (M. Schneuwly) 3:1. 71. Neumayr (Foulpenalty) 4:1.

Bemerkungen:

Luzern ohne Haas (verletzt).

YB ohne Wüthrich, Benito und Gerndt (alle verletzt).

Luzern: Zibung; Lucas, Costa, Affolter; Thiesson, Kryeziu, Neumayr, Lustenberger; Rodriguez, Oliveira; M. Schneuwly.

YB: Mvogo; Sutter, Von Bergen, Nuhu, Lecjaks; Sanogo, Zakaria; Aebischer; Ravet, Hoarau, Schick.

Einwechslungen:

Luzern: Itten (66. für Oliveira). Grether (81. für Thiesson). Ugrinic (85. für Neumayr).

YB: Frey (36. für Aebischer –). Seferi (71. für Schick). Mbabu (73. für Sutter).

Gelb: 28. Sanogo (Foul). 45. Nuhu (Reklamieren). 65. Lecjaks (Foul). 68. Lustenberger (Foul). 82. Neumayr (Foul). 83. Mbabau (Foul).