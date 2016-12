Blick unter den Christbaum: So feiern die Sport-Stars Weihnachten

Blick unter den ChristbaumSo feiern die Sport-Stars Weihnachten

Via Social Media wünschen die Stars der Sport-Welt ein frohes Fest. Ob klassisch unter dem Tannenbaum oder am Stand. So verbrachten die Sport-Promis das Fest der Liebe.

13.51 Uhr , Aktualisiert 14.36 Uhr 2 Reax

