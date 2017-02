Blut und Wasser in Laras Bein: «Der Oberschenkel hat alle Regenbogen-Farben»

Nach dem Rennen ist vor dem Rennen. Für Lara Gut (25) war dieser Spruch noch nie so treffend wie derzeit. Und so machte sich unsere Speed-Queen nach dem Gewinn der Bronze-­Medaille im Super-G auf direktem Weg von Salastrains ins Tal, um ihren geprellten rechten Oberschenkel behandeln zu lassen. «Es ist komisch, meine Nachmittage in der Physio zu verbringen. Aber mein Bein braucht das.»

Erst am Abend bei der Siegerehrung lässt sich Lara wieder kurz blicken – danach geht es aber schnurstracks zurück ins Kempinski Grand Hotel des Bains, dem traumhaften 5-Sterne-Hotel in St. Moritz Bad. Um 22.00 Uhr humpelt Lara, nach weiteren Behandlungen, dann ins Bett.

Bereits am Tag darauf steht sie allerdings schon früh wieder auf den Ski. Beim ersten Training zur Abfahrt vom Samstag zeigt sie ihre Klasse, zieht messerscharfe Kurven in den Schnee und wird – ohne ans Limit zu ­gehen – starke Dritte.

Die entscheidende Frage bleibt aber die gleiche: Wie gehts? «Gut, danke. Ich habe zwar wieder einmal eine Stange am falschen Ort erwischt, jetzt ist es auch da blau. Aber ich habe den verletzten Oberschenkel beim Fahren nicht gespürt.»

Kurz danach heisst es für Lara erneut: Beine hochlagern! Jede Sekunde auf Schnee ist für das Bein der Tessinerin eine Belastung. «Auch stehen oder sitzen ist nicht optimal. Am besten ist es, zu liegen», erklärt Verbands-Arzt Walter O. Frey.

Wettrennen gegen die Zeit

Physiotherapeutin Miryam Leyrer kümmert sich rund um die Uhr um Gut, auch Vertrauens-Osteopath Marco Jermini lässt unseren WM-Trumpf nicht aus den Augen. Spass macht das Gut nicht: «Ich muss mich schonen, sodass die Prellung Zeit hat, um zu regenerieren.»

Doch wie sieht denn nun der «Oberschenkel der Nation» ­eigentlich aus? «Er hat alle Regenbogenfarben», sagt Frey. «Neben Blut lagert sich in der Schwellung auch Wasser ein. Ziel ist, dieses Wasser so schnell wie möglich rauszubringen.»

Das Problem: Dies braucht Zeit. Doch Zeit hat Gut nicht wirklich. Bereits am Donnerstag steht das nächste Abfahrtstraining an. Ob es Lara zwecks Schonung sausen lässt? Immerhin steht am Freitag die anstrengende Kombination an, bei der sie Medaillenchancen hat.

Am Samstag folgt das nächste Abfahrtstraining, ehe am Sonntag die Spezialabfahrt ansteht. «Das wird schon», sagt Lara. Klar, will sie sich nicht in die Karten blicken lassen vor den kommenden wichtigen Rennen. Auch Vater Pauli Gut spielt die Sache runter: «Wir sind relativ locker. Man muss sich keine Sorgen machen.» Wir möchten es ihm gerne glauben.