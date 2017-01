Boris Becker über Federer: «Roger, was für ein Mensch, was für ein Genie!»

1. Satz: 34 Minuten (6:4)

Becker: «Und natürlich sind beide Spieler angespannt und nervös. Federer ist zu passiv. Roger muss mehr riskieren. Er darf nicht in die langen Ballwechsel mit Nadal. Jetzt schon klar: Die Returns werden für Rafa zum Erfolg oder Misserfolg. Obwohl schon 35 sehen wir eine immer noch hervorragende Beinarbeit von Federer. Eine starke Phase des Schweizers. Nadal muss emotionaler werden, vielleicht hat er zuviel beim Halbfinal gegen Dimitrow gelassen.»

2. Satz: 42 Minuten (3:6)

Becker: «Der Schweizer muss weite Wege gehen – und irgendwann den Ball verschlagen. Mirka kann sich das schon nicht mehr anschauen, ist aber etwas zu früh im Match, junge Frau! Nadal spielt immer noch mit der Handbremse, im vierten Gang statt im sechsten. Wie sagen die Tennis-Waisen: Ein Break nützt nichts, wenn man es nicht halten kann. Ich habe gerne gegen Linkshänder gespielt. Diesen Schlag kann man nicht lernen, da muss man einfach ein Genie sein. Druck ist nicht mehr da, Roger hat den Satz wohl abgehakt. Klar, spar ich jetzt Kraft und Energien. Nadal ist jetzt mutiger, aber was wäre das Tennis ohne Roger Federer?»

3. Satz: 41 Minuten (6:1)

Becker: «Der dritte Satz ist wegweisend. Nadal spielt jetzt links, rechts – damit zermürbt er alle Gegner dieser Welt. Dieser Punkt tut Roger weh. Es ist jetzt ein Psycho-Krimi. Das Spiel nimmt an Qualität zu. Jeder hat sein Momentum, jetzt liegt es bei Roger. Es ist, als ob er übers Wasser laufen kann. Ich habe immer noch keinen Favoriten – und Sie? Das ist jetzt plötzlich eine Demonstration. Besser geht es nicht. Jetzt fängt er auch noch zu zaubern an. Roger ist unglaublich, das kann sonst keiner. Und Nadal? Der spielt das durch, gibt keinen Ball verloren, nicht wie andere Spieler. Ich will hier keine Namen nennen. Berufsehre.»

4. Satz: 40 Minuten (3:6)

Becker: «Nadal wirkt ein bisschen ratlos. Der Spanier muss endlich in den 6. Gang. Für die Schweizer Fans: Roger muss einfach nur so weiterspielen! Federer macht jetzt Druck. Roger hat übrigens noch nie ein Fünfsatzspiel gegen Nadal verloren, wenn er mit 2:1-Sätzen führte! Federer muss rsikieren. Das war ein verschossener Elfmeter von Roger. Da gibt es leider noch keine Statistik: Für Psychologie, Unterbewusstsein und Mentalität. Wir haben alle, was wir wollten, den 5. Satz!»

5. Satz: 61 Minuten (6:3)

Becker: «Roger hat ein Medical Timeout genommen. Hoffentlich geht alles gut. Wer ist jetzt bereit, mehr zu opfern, zu riskieren? Die kleine Pause hat Roger etwas aus dem Rhythmus gebracht. Doch das ist normal. Von der Grundlinie scheint jetzt Nadal stärker. Ich könnte das als Vater nie, im Stadion oder sogar in der Stadt zu sein, wenn meine Kinder in einem solchen Finale stehen würden. 1:3. Jetzt weiss Roger, volles Riskiko. Alles oder nichts. Federer wirkt etwas angezählt, wie reagiert er? Zweiter Doppelfehler von Nadal, das kann er vielleicht noch bereuen. Alle Fans von Federer auf der ganzen Welt schöpfen neue Hoffnung. Für die, die es noch nicht wissen: Linkshänder Nadel schreibt und isst mit rechts. Roger ist jetzt wieder leichtfüssig und sieht sehr entschloss aus. Es geht nun um jeden Punkt. Mirka springt förmlich aus ihrem Sitz. Gänsehaut pur – anders kann man es nicht sagen. Und Roger wird getragen von einer Welle der Emotionen. Das Momentum hat wieder gewechselt. Federer macht jetzt acht Punkte in Folge. Die Zuschauer rasten völlig aus, das ist der Respekt vor zwei grossen Stars. So was hat die Welt noch nicht gesehen. Federer muss jetzt ruhig bleiben. Trotz zwei Breakbällen für Nadal liegt alles in Rogers Hand. Der Match ist jetzt an Spannung nicht mehr zu überbieten. Was geht denn da ab? Roger verwertet den zweiten Matchball – nach einem knappen Ball und dem Hawk-Eye. Der Wahnsinn ist vorbei. Roger Federer – was für ein Mensch, was für ein Genie!»