Bouchard löst Versprechen ein: Hier geht Genie mit ihrem Fan auf ein Date

Die Frau hält ihr Wort: Am Mittwochabend geht Tennis-Star Genie Bouchard (22) mit John Goehrke in den Ausgang. John Goehrke? Genau, so heisst der 20-jährige Student aus Chicago, der die Kanadierin während dem Super Bowl auf Twitter zu einer Wette überredete: «Wie wärs mit einem Date, falls New England gewinnen sollte?»

Die Patriots drehen das Spiel gegen Atlanta tatsächlich noch.

On my super bowl twitter date A post shared by Genie Bouchard (@geniebouchard) on Feb 15, 2017 at 5:43pm PST

Und so taucht Bouchard am Mittwoch mit Goehrke beim NBA-Spiel der Brooklyn Nets gegen die Milwaukee Bucks auf – und scheint sich bestens zu amüsieren.

«Ich dachte, dass es eine gute Date-Idee ist, zu einem Spiel zu gehen. Weniger peinlich, als ein normales Date zu Zweit. Wir kannten uns ja vorher nicht,» sagt die 22-Jährige dem TV-Sender «Yes». Goehrke kann sein Glück derweil noch nicht so richtig fassen. «Ich hätte nicht gedacht, dass es wirklich klappt.»

Bouchard scheint jedenfalls angetan. «Es läuft gut. Er ist ein ganz normaler Typ, wir verstehen uns prima und wir lernen uns gerade kennen.»(fiq)