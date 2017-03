Cologna vor WM-Start: «Ich weiss nicht genau, wo ich stehe»

Alles Cologna. Kaum ist er da, dreht sich in Lahti alles nur noch um Dario. Während die Teamkollegen an der Medienkonferenz längst zum Krafttraining verschwunden sind, sitzt der Münstertaler noch am Tisch. Spricht über ­seine Verletzungen und seine Hoffnungen für die WM.

Und es zeigt sich: Alles ist cool. Cologna macht einen extrem lockeren und unaufgeregten Eindruck. Von Anspannung ist überhaupt nichts zu spüren. Dabei musste er die erste WM-Woche sausen lassen. Kämpfte mit Problemen an der Wade. Doch nun sitzt er da, als wäre nichts gewesen.

«Das Ziel ist die Medaille»

«Die zwei Einsätze standen nie in Gefahr», erklärt der bald 31-Jährige seine Lockerheit. «Es war immer sicher, dass ich komme, und ich habe mir keine Sorgen gemacht.»

Die wichtigste Erkenntnis ist dabei wohl, dass Cologna in der Skating-Technik absolut keine Probleme verspürt. «Ich reiste vor der WM heim und konnte eigentlich immer skaten, war einfach am Anfang noch etwas vorsichtiger», sagt Dario. «Ich glaube, ich konnte die Form konservieren.»

Und hier liegt der Hund begraben. Cologna weiss es nicht. Seit vier Wochen hat er kein Rennen auf Top-Niveau bestritten. Der Sieg am Swiss-Cup am Sonntag ist dafür ein schwacher Ersatz. «Ich weiss nicht genau, wo ich stehe. Da fehlen die Rennen», gesteht er ein.

An der WM ist die Zeit nun knapp, um in Schwung zu kommen für einen Gold-Lauf. Cologna startet nur in der Staffel am Freitag und im 50er am Sonntag. «Es ist natürlich schon besser, wenn man mehr Möglichkeiten hat für eine Einzelmedaille. Es hängt viel von diesem Fünfziger ab. Aber das Ziel ist die Medaille.»

Und so bleibt Dario cool. Versucht, aus der Not eine Tugend zu machen. «Ich bin frisch und fokussiert. Ich hoffe, dass das ein Vorteil sein kann.»