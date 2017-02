Damit sein Ausland-Traum wahr wird: Albanien-Held Sadiku will Bulgare werden!

Er ist in Albanien ein Superstar. Ein Volksheld. Armando Sadiku ist der erste und bisher einzige Torschütze des Landes an einem grossen Turnier. Seit seinem EM-Tor gegen Rumänien im letzten Sommer ist nichts mehr, wie es war. Fotos hier, Autogramme da. «Mein Leben hat sich komplett verändert. Aber ich werde derselbe Armando bleiben», sagt Sadiku.

Nicht ganz. In Sadikus Leben steht eine grosse Veränderung an. BLICK erfuhr: Der Lugano-Stürmer will Bulgare werden. «Stimmt», sagt Sadiku, «meine Grosseltern haben den bulgarischen Pass, deshalb habe ich auch einen beantragt.»

Das Einbürgerungsverfahren ist bereits am Laufen: Im Januar war der 25-Jährige auf dem Einbürgerungsamt in Bulgariens Hauptstadt Sofia – verpasste deshalb zwei Tage der Vorbereitung mit Lugano.

Doch warum will Sadiku überhaupt Doppelbürger werden? Der Grund ist sein Traum von einem Engagement im Ausland. «England oder Italien würde mich reizen», sagte der Stürmer bereits nach der EM.

Das Herz bleibt bei Albanien

Und als albanisch-bulgarischer Doppelbürger hätte er es einfacher. Denn in grossen europäischen Ligen, wie auch der italienischen, geniessen Fussballer aus EU-Ländern wie Bulgarien weniger Einschränkungen als solche aus Nicht-EU-Ländern wie Albanien. Die Anzahl für Nicht-EU-Ausländer ist in der Serie A pro Mannschaft auf zwei beschränkt.

Müssen die Albaner nun Angst haben, dass ihr 24-facher Internationale als Doppelbürger nur noch mit halbem Herzen für Albanien stürmt? Sadiku: «Nein, sicher nicht. Es ist mein grösster Stolz, das albanische Trikot tragen zu dürfen und mein Land zu vertreten. Ich werde wie immer Vollgas geben. Mehr als hundert Prozent!»