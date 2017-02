«Das ist krass!»: Jetzt reagiert Sion-Zeidler auf die heftige CC-Kritik

Man weiss es ja: Wenn er wütend ist, verbannt Sion-Boss Christian Constantin die verbale Kinderstube in den Estrich. Dann wirds heftig und deftig!

So auch nach dem 1:3 bei YB, das CC definitiv in den falschen Hals bekam. «Mise­rabel. Kotzte mich an. Bin stinksauer. Peter und sein Staff sind bei der ersten grossen Prüfung hochkant durchgerasselt. Nun gebe ich ihm eine klare Marschroute vor. Schlechte Handwerker haben immer Ausreden. Etc.»

Doch Zeidler lässt sich deswegen nicht ins Bockshorn jagen. Erstens, weil er sich mit CC ausgesprochen hat. Das Resultat? «Ein fast freundschaftliches Gespräch», so der Deutsche, der sich keineswegs unter Vormundschaft sieht.

«Ich habe CC die Aufstellung bislang immer erklärt und werde das weiterhin genau gleich tun. Kein Problem.»

Und zweitens weiss der Ex-Lehrer genau, wie der Hase läuft. «Das ist natürlich schon krass, diese Schlagzeile mit dem ‹hochkant durchgerasselt›. Aber wir waren ja beide nicht zufrieden. Da ist es das gute Recht des Präsidenten, etwas dazu zu sagen. Und er macht das eben sehr deutlich. Aber er weiss auch, woher wir kommen.»

Nun, diesen Eindruck hatte man bereits nicht mehr. CC hat wohl ein exzellentes Gedächtnis. Aber nur dann, wenn er will. Will er sich nun daran erinnern, dass Sion auf dem letzten Platz lag, als Zeidler das Team übernahm?

Der Deutsche ist sicher: «Klar erinnert er sich! Ich weiss schon, dass es sich krass anhört: vier Niederlagen aus den letzten fünf Spielen.» Aber das waren zweimal YB und einmal Basel. Und in zwei dieser drei Spiele haben wir gut gespielt.»

Nur hat CC die Erwartung, auch mal ein solches Spiel zu gewinnen. Eine legitime Haltung. Findet auch Zeidler: «Das kann ja noch kommen.»

Und weiter: «Wir müssen und werden zulegen. Schon am Sonntag gegen Vaduz. Allerdings weiss ich auch, dass wir nun nicht alles an die Wand spielen werden.»

Ein Sieg gegen die Ländle-Kicker wäre da aber schon nicht schlecht. Nur schon, um CC zu besänftigen. Denn die nächste Stufe der heiligen präsidialen Wut ist in der Regel ziemlich ungesund für den Coach.