«Desaster», «Lachnummer», «unrühmlich»: Ösis lachen über unsere WM-Eröffnungsfeier

Am Montagabend war es endlich so weit! Die Ski-WM in St. Moritz wurde offiziell eröffnet. Und das mit einer Show, die im Ausland auf negatives Echo stösst.

Besonders hart gehen die Österreicher mit der Eröffnungszeremonie ins Gericht. Das Newsportal «Sport24» beginnt seine vernichtende Kritik mit: «Die einstündige Show sollte die Geschichte des Wintersports erzählen – und wurde zum Desaster.»

Das schmerzt! Auch die kleine Anzahl Zuschauer wird nicht goutiert. Dazu war «kaum Jubel und Euphorie zu hören». Eine schallende Ohrfeige kassieren die Performer: «Schräge Tanzeinlagen in Retro-Outfits wurden von den Zusehern eher belächelt.»

Selbst bei der Flaggengrösse finden unsere östlichen Nachbarn das Haar in der Suppe: «Die rot-weiss-rote Fahne unseres Trägers Marcel Hirscher war winzig – und glich einem Kinderspielzeug.»

An der Show an sich wird ebenfalls genörgelt. Als «gewöhnungsbedürftig» wird die Darbietung des Schweizer Psalms von Nicole Bernegger – notabene unsere «Voice of Switzerland!» – und ihr Styling bezeichnet.

Zu guter, bzw. schlechter Letzt kriegt Gian-Franco Kasper FIS-Präsident sein Fett weg. «Unrühmlich» war sein Auftritt, weil er ins Mikrophon fragte, ob er loslegen könne. «Statt einer coolen Party wurde die Eröffnung in St. Moritz zur Lachnummer», so das bitterböse Fazit.

Ja, die Österreicher haben gut lachen. Nicht nur, weil sie sich an unserer WM-Show ergötzen, sondern auch, weil Nicole Schmidhofer am Dienstag mit ihrem Super-G-Triumph dem Austria-Team bereits die erste Goldmedaille beschert. (sag)