Die Super-League-Übersicht eine Woche vor dem Rückrundenstart: Gewinner, Verlierer und Zoff-Faktor

FCB

Zoff-Faktor:

Urs Fischer muss zittern. Auch wenn die Bosse seinen auslaufenden Vertrag verlängern würden, kann sich der FCB-Coach seiner Zukunft nicht sicher sein. Auch Murat Yakin wurde einst als zweifacher Meistertrainer entlassen.

Gewinner:

Linksverteidiger Raoul Petretta (19) profitiert von den Nati-Absenzen von Traoré und Riveros. Fischer: «Wenn wir jetzt gegen Lugano spielen müssten, würde Petretta beginnen. Er hat es im Trainingslager sehr gut gemacht.»



Verlierer:

Ob Daniel Hoegh seine Absage an den KSC noch bereuen wird? Gut möglich. Mit der Rückkehr von Akanji droht der Däne nur noch Innenverteidiger Nummer 4 zu sein.

Mögliche Aufstellung:

Vaclik; Lang, Suchy, Balanta, Petretta; Xhaka, Zuffi; Steffen, Delgado, Elyounoussi; Doumbia.

**************************

YB

Zoff-Faktor:

Nach wie vor ist das Milan-Problem ungelöst, denn die beiden Milans aus Serbien, Vilotic und Gajic, sind personae non gratae. Kurz: Nicht mehr erwünscht. Doch beide ziehen es immer noch vor, ihren Spitzenlohn bei YB zu garnieren statt sich einem Klub anzuschliessen, bei dem sie weniger verdienen, aber spielen.

Gewinner:

Nach einer unsäglich langen Leidenszeit von fast zwei Jahren ist YB-Talent Taulan Seferi endlich wieder fit, kann angreifen. Er ist mittlerweile 20, Yuya Kubo ist weg, und Seferi kann dem arrivierten Miralem Sulejmani das Leben durchaus zur Hölle machen, sollte der nicht konstanter spielen.

Verlierer:

Zwei von sechs wird es jedes Mal treffen! Nur: Welche? YB hat sechs Aussenverteidiger. Links Lecjaks, Obexer und (der noch verletzte Benito). Rechts Sutter (der auch links spielen kann), Mbabu und Joss. Das sind zwei zu viel.

Mögliche Aufstellung:

Mvogo; Sutter, Nuhu, Von Bergen, Lecjaks; Ravet, Zakaria, Sanogo, Sulejmani; Gerndt, Hoarau.

**************************

Thun

Zoff-Faktor:

Trainer Jeff Saibene verlässt den Verein im Sommer, das ist seit Anfang Jahr klar. Der Luxemburger sieht zu wenig Entwicklungspotenzial im stets klammen Klub. Was ist, wenn der Rückrundenstart (GC, Basel, Luzern) in die Hose geht? Kann sich Saibene dann auf den Rückhalt der Vereinsführung verlassen?

Gewinner:

Christian Fassnacht hat eine bärenstarke Vorrunde gezeigt (5 Tore, 4 Assists). Das hat dem 23-Jährigen, der anfangs Saison von Winterthur kam, keiner zugetraut. Er dürfte im Sommer kaum zu halten sein.

Verlierer:

Das Thuner-Urgestein Thomas Reinmann gehörte Ende der Vorrunde nicht mehr zur Stammelf. Jetzt hat ihn eine Verletzung erneut zurückgeworfen.

Mögliche Aufstellung:

Faivre; Glarner, Bürki, Schindelholz, Facchinetti; Ferreira, Lauper, Hediger, Fassnacht; Sorgic, Rapp.

**************************

Sion

Zoff-Faktor:

Sion ist Sion. CC ist und bleibt CC. Peter Zeidler kann noch so manchen Rekord aufgestellt haben. Vor dem 3:1 gegen den FCL gabs 2016 drei Niederlagen, die Sion im Rennen um Platz zwei weit zurückwarfen. Und CC will unbedingt in die Champions-League-Quali. Da heissts für Zeidler: Ein Fehlstart ist nicht erlaubt!

Gewinner:

Fanis Gekas war nicht der Obermotzer im Team, obwohl er unter Zeidler nur die Nummer zwei war. Aber er machte Druck auf Moussa Konaté. Der Abgang des alten Griechen ist nichtsdestotrotz eine Wohltat für den senegalesischen Sonnenkönig, der nun wieder unbestritten die Nr. 1 ist.

Verlierer:

Er machte einst 154 Spiele für den VfB Stuttgart, hatte als Linksverteidiger die Nase meist vor Ludovic Magnin. Doch nun ist Arthur Boka (33) total auf dem Abstellgleis gelandet: Verbannung in die U21. Eine grosse Karriere geht ganz klein zu Ende.

Mögliche Aufstellung:

Mitrjuschkin; Lüchinger, Zverotic, Ziegler, Pa Modou; Salatic; Akolo, Karlen, Sierro, Carlitos; Konaté.

**************************

FCL

Zoff-Faktor:

Was ist mit Innenverteidiger Tomislav Puljic? Dessen auslaufender Vertrag verlängert sich automatisch, wenn er 20 Spiele von Anfang an bestritten hat. Dazu fehlen ihm noch 9 Starteinsätze. Der FCL hat vor kurzem den brasilianischen Innenverteidiger Lucas Alves von Le Mont verpflichtet. Aber Puljic ist ein Kämpfer, der sich nicht so leicht abservieren lässt!

Gewinner:

Francisco Rodriguez stiess im Sommer zum FCL. Er hat das Zeug, sich in der Luzerner Offensive durchzusetzen.

Verlierer:

François Affolters Vertrag läuft noch bis 2018. Doch der Innenverteidiger stand im Testspiel gegen Stuttgart nicht einmal im Aufgebot!

Mögliche Aufstellung:

Zibung; Costa, Puljic, Alves; Thiesson, C. Schneuwly, Kryeziu, Neumayr, Lustenberger; Rodriguez, M. Schneuwly.

**************************

Lugano

Zoff-Faktor:

Die Frage ist: Wie lange kann sich Big Boss Angelo Renzetti zurückhalten. Mit Tramezzani hat er seinen Wunschtrainer installieren können. Je länger Renzetti jetzt still ist, je weniger Zoff-Potential gibts.

Gewinner:

Mittelfeldspieler Stefano Guidotti (Jahrgang 99), dessen Vertrag um drei Jahre verlängert wurde. Tramezzani schwärmt: «Er war die grosse Überraschung. Er spielt mit Persönlichkeit und hat grosses Potential für die Zukunft.»

Verlierer:

Noch ist unklar, wie lange Stürmer Lorenzo Rosetti nach seiner Rückenoperation ausfallen wird, doch mit der Verpflichtung von Sadiku und Culina Rückkehrs, wird die Einsatzzeit der Juve-Leihgabe sowieso überschaubar sein.

Mögliche Aufstellung:

Salvi; Padalino, Roullier, Sulmoni, Jozinovic; Sabbatini, Piccinocchi, Mariani; Alioski, Sadiku, Mizrahi.

**************************

GC

Zoff-Faktor:

Mit den Transfers von Innenverteidiger Emil Bergström (Sd) und dem Sechser Patrick Olsen (Dä) hat Sportchef Manuel Huber seinen Trainer Pierluigi Tami wieder ein wenig beruhigt. Dass der Sportchef über den Kopf des Trainers bestimmt, welche Junioren mit ins Trainingscamp fliegen, ist nicht unüblich. Nur: Rauskommen sollte es nicht. Sonst wird die Position des Trainers untergraben. Kein Novum bei GC diese Saison.

Gewinner:

Basel-Leihgabe Nicolas Hunziker spielte als Sturmspitze. Doch der Bebbi ist noch kein neuer Alex Frei.

Verlierer:

Ridge Munsy. Hunziker scheint ihm den Platz ganz vorne wegzuschnappen. Auf den Seiten wird’s nach dem Transfer von Olsen eng.

Mögliche Aufstellung:

Vasic; Lavanchy, Bamert, Bergström, Antonov; Olsen, Källström; Caio, Sigurjonsson, Andersen; Hunziker

**************************

Lausanne

Zoff-Faktor:

Bleibt Fabio Celestini seiner offensiven Harakiri-Taktik, die ihm den Aufstieg und den zwischenzeitlichen zweiten Platz in der Super League bescherte, treu? Zuletzt kassierte der Coach in acht Spielen sieben Pleiten.

Gewinner:

Nassim Ben Khalifa (25). Kam erst im Oktober und hatte noch Trainingsrückstand, nun hat der U17-Weltmeister die gesamte Vorbereitung absolviert– und dürfte eine grosse Verstärkung für die Waadtländer werden.

Verlierer:

Jérémy Manière. Weil Lausanne im Januar mit Xavier Tomas (31) einen neuen Innenverteidiger geholt hat, könnte es eng werden für den 25-Jährigen.

Mögliche Aufstellung:

Martin; Monteiro, Tomas, Diniz; Maccoppi; Lotomba, Campo, Araz, Gétaz; Ben Khalifa, Torres.

**************************

St. Gallen

Zoff-Faktor:

Sollte es in der Rückrunde nicht laufen, wird Trainer Joe Zinnbauer im Umfeld ganz schnell wieder zum Thema. Vor allem, sollte der Auftakt gegen Angstgegner Vaduz in die Hose gehen.

Verlierer der Vorbereitung:

Gianluca Gaudino. Die Sommer-Vorbereitung verpasste er wegen seiner Leisten-OP. Und jetzt im Winter handelte sich die Bayern-Leihgabe mit einer hartnäckigen Grippe schon wieder einen Rückstand ein.

Gewinner der Vorbereitung:

Tranquillo Barnetta, wer sonst? Die Integrationsfigur geniesst im Team grossen Respekt und zeigte in den Testspielen, dass er wie erhofft eine Verstärkung sein kann.

Mögliche Aufstellung:

Lopar; Hefti, Haggui, Angha; Aratore, Toko, Gelmi, Wittwer; Barnetta, Buess, Ajeti.

**************************

Vaduz

Zoff-Faktor:

Die Fans im Ländle goutieren den immer kleiner werdenden Anteil an Liechtensteinern in der FCV-Elf nur, wenn der Erfolg stimmt. Doch kommen die Leute noch ins Stadion, wenn die Rote Laterne im Rheinpark bleibt?

Verlierer der Vorbereitung:

Matthias Strohmaier. Er war im Rennen für den Platz in der Innenverteidigung neben Grippo. Aber jetzt fällt er mit einem Riss des Innenmeniskus rund sechs Wochen aus.

Gewinner der Vorbereitung:

Albion Avdijaj. Der Stürmer traf in der Vorbereitung regelmässig ins Schwarze und kommt der Stammelf wieder näher.

Mögliche Aufstellung:

Siegrist; Hasler, Grippo, Bühler, Borgmann; Kukuruzovic, Muntwiler, Ciccone; Janjatovic; Costanzo, Burgmeier.