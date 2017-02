Dinos Check zur Nati-Pause: Lieber ins Dschungelcamp als Länderspiele in der Pampa

Nächste Woche zieht die Schweizer Nationalmannschaft – wie üblich kurz vor den Playoffs – aus, um in exotischen Ländern fremde Horden zu besiegen. Wird allerdings nur eine Verlegenheitsauswahl sein, die im Turniermodus gegen andere Verlegenheitsauswahlen antritt.

Diesmal wird der Wettstreit, wie andere Jahre auch, in der Slowakei ausgetragen. In Nitra, einer Stadt in eben dieser Slowakei, die als flankierende Massnahme zum Sportprogramm Schlossbesuche oder das Anstarren einer Pestsäule aus dem 18. Jahrhundert anbietet.

Alternativprogramm im Zürcher Zoo

Als Alternativprogramm zu sinnlosen Exkursionen in die hintere Walachei könnte Swiss Ice Hockey auch ein Blitz-Dschungelcamp veranstalten, falls möglich in der Masoalahalle des Zürcher Zoos. Das sportlich nur angehauchte Wetteifern mit je einem Verlegenheitsvertreter der besten acht Klubs wird vom nationalen Branchenleader für gecasteten Realitätsschrott aller Kategorien (Dreiplus) in Echtzeit und ohne Unterbruch übertragen. Für Hartgesottene stehen einige wenige Tribünenplätze vor Ort zur Verfügung.

Gewinn: Nachtessen mit Marc Furrer

Um im Hinblick auf die in Kürze beginnenden Playoffs Lebensmittelvergiftungen vorzubeugen – und um die Fauna der Masoalahalle vor dem Aussterben zu bewahren – muss leider vom Verzehr frischer Exkremente, Klauen und Geschlechtsteile abgesehen werden (sorry, Max Lapierre).

Damit die Ekelprüfungen trotzdem möglichst nah beim Vorbild bleiben, liefert ein lokaler Wurstfabrikant seine Standardmischung aus verarbeiteten Exkrementen, Klauen und Geschlechtsteilen, quasi eine handelsübliche Cervelat also, allerdings ohne Haut (darmschonend).

Der SIHF-Dschungelkönig wird dann in drei Knockout-Runden ermittelt, unterteilt in jeweils drei Kategorien: Ekelprüfung, Langzeitstarren auf Halbaffen, Honigsammeln bei Killerbienen.

Wer übrig bleibt, gewinnt ein Nachtessen mit Verbandspräsident Marc Furrer. Falls er ihn irgendwo finden kann.