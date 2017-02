Das Spiel: Basel gegen Luzern. Das heisst vor allem eines: Tore, Tore, Tore. In den letzten bisherigen zwei Duellen der Saison fielen acht Treffer. Und auch heute gibts für beide Mannschaften von Beginn weg nur eines: Ab nach vorne. Nach acht Minuten schon rettet Zibung die Gäste mit einer Glanzparade gegen Fransson vor dem frühen Rückstand. Danach ist aber auch der starke Luzerner Schlussmann zwei Mal chancenlos. Waren die Innerschweizer etwa zu lange an der Fasnacht? Nein! Nur Sekunden nach dem 2:0 muss auch Vaclik zum ersten Mal hinter sich greifen. Und der Leader gerät tatsächlich nochmals ins Zittern: Zehn Minuten vor Schluss haut der ehemalige FCB-Junior Cedric Itten den Ball aus wenigen Metern in die Muttenzerkurve. Das rächt sich: Janko sorgt mit seinem zweiten Treffer der Partie für die Entscheidung.

Die Tore:

19. Minute, 1:0: Zuffi zirkelt einen Freistoss nach einem Grether-Foul in die Mitte. Dort wuchtet Innenverteidiger Marek Suchy den Ball per Kopf in die linke Ecke.

34. Minute, 2:0: So einfach gehts! Ein langer Ball hebelt die ganze FCL-Hintermannschaft aus. Elyounoussi scheitert zwar aus spitzem Winkel am reaktionsschnellen Zibung. Den Abpraller schiebt Janko aber locker über die Linie.

36. Minute, 2:1: Die jubelnden FCB-Fans haben noch nicht einmal Platz genommen, da klingelts auf der anderen Seite. Nach einer Ecke kommts vor Vaclik zum grossen Durcheinander. Affolter stochert den Ball schliesslich ins Tor.

81. Minute, 3:1: Steffen flankt den Ball von links ins Zentrum. Dort hält Marc Janko nur noch den Fuss hin. Die Entscheidung.

Der Beste: Alexander Fransson. Kann vorallem in der ersten Halbzeit im offensiven Mittelfeld überzeugen, ist schnell, hat Übersicht.

Der Schlechteste: Ricardo Costa. Der Innenverteidiger lässt Gegenspieler Suchy vor dem 0:1 ziehen.

Das gab zu reden: Neben der Vertragsverlängerung von Davide Callà (bis 2018) gibt vorallem die Szene vor dem Anschlusstreffer der Luzerner zu reden. FCL-Stürmer Juric stützt sich bei Xhaka auf, der Treffer von Affolter hätte nicht zählen dürfen. Am Ende ists egal, Basel gewinnt überlegen.

So gehts weiter: Die heutige Partie war der Auftakt einer strengen Wochen für beide Teams: Der FCL gastiert am Mittwoch im Cup in Aarau, Basel muss am Donnerstag zum Knaller gegen den FCZ ran.

Basel–Luzern 3:1 (2:1)

St.-Jakob-Park, 24’894 Fans – SR: Hänni ()

Tore: 19. Suchy (Zuffi) 1:0. 34. Janko (Elyounoussi) 2:0. 36. Affolter 2:1. 81. Janko (Steffen) 3:1.

Basel: Vaclik; Lang, Suchy, Akanji, Traoré; Xhaka, Zuffi; Elyounoussi, Fransson, Steffen; Janko.

Luzern: Zibung; Grether, Costa, Alves, Affolter; Kryeziu, Ugrinic; Rodriguez, Oliveira, C. Schneuwly; Juric.

Einwechslungen: Basel: Serey Die (74. für Fransson), Callà (81. für Elyounoussi), Bua (90. für Steffen). Luzern: Neumayr (46. für Rodriguez), Itten (63. für Oliveira), M. Schneuwly (79. für Costa).

Gelb: 19. Grether (Foul), 67. Steffen (Unsportlichkeit), 74. Neumayr (Foul), 76. Itten (Foul),

Bemerkungen: Basel ohne Delgado, Vailati, Balanta (alle verletzt). Luzern ohne Arnold (verletzt), Lustenberger (gesperrt).