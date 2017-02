«Es war furchtbar»: Murray warnt Federer vor Schotten-Küche

Am 7. November steigt in im schottischen Glasgow der Charity-Event von Andy Murray (29). Mit dabei beim Show-Kampf: Roger Federer (35). Und die Weltnummer 1 stösst auch gleich eine kulinarische Warnung an den Australian-Open-Champion aus. Denn die schottische Küche habe so ihre Eigenheiten.

Murray: «Roger, lass die Finger von den frittierten Mars-Riegeln. Ich habe letztes Jahr einen probiert – es war furchtbar.»

Zudem gibt sich «Sir Andy» siegessicher: «Ich glaube nicht, dass er eine Chance hat. Roger wird zwar viele Fans in der Halle haben, ich hoffe aber, dass man mich mehr anfeuern wird.»

Schon am 10. April kommts im bereits ausverkauften «Match for Africa 3» im Zürcher Hallensta­dion zum Duell der beiden Superstars. (wst)