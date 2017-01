Federer mit dem Kübel in der Hand gelandet: King Roger ist zurück in der Schweiz

King Roger ist wieder da! Federer ist nach seinem Triumph an den Australian Open am Dienstag nach dem Mittag in Zürich gelandet. Mit seiner 18. Trophäe in der Hand tritt Federer vor die Fans, die ihm einen triumphalen Empfang bereiten.

Zahlreiche Fans warten auf ihr Idol, haben Geschenke und Briefe dabei. Der Baselbieter posiert für Fotos, schüttelt Hände, lässt sich feiern.

Während Federer den offiziellen Weg wählt, wird seine Familie im Hintergrund durchgeschleust. Die Federers dürfen sich nun auf drei Wochen Familienurlaub freuen.

Möglicherweise in Lenzerheide. In ihrer Ferienvilla wären sie zurzeit bestens aufgehoben. Zumal Rogers Vater Robert Federer schon letzte Woche sagte, dass er am Finaltag eigentlich gerne auf den Ski gestanden wäre.

Weiter geht es für Roger Federer Ende Februar. Sein nächster Einsatz ist an seinem Zweitwohnsitz Dubai ab dem 27. Februar geplant.