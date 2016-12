Ferdy national ist tot! Die Schweizer Sportwelt trauert um Rad-Legende Ferdy Kübler (97). Der Adliswiler ist gemäss der «Schweizer Illustrierten» am Donnerstagnachmittag um 14 Uhr in einem Zürcher Spital verstorben. Seine Frau Christina war dabei.

«Er sagte mir noch: Christina, du bist die beste Frau der Welt. Ferdy ist friedlich eingeschlafen - mit einem Lächeln im Gesicht», erklärt die Witwe in der «Schweizer Illustrierten». Ferdy wurde kurz nach Weihnachten wegen einer schweren Erkältung hospitalisiert.

Mit Kübler ist einer der grössten und populärsten Schweizer Sportler des 20. Jahrhunderts gestorben. 1950 triumphierte er als erster Schweizer an der Tour de France. Dies gelang seither nur noch Hugo Koblet 1951.

1951 feierte Kübler den Strassen-WM-Titel, dreimal siegte er an der Tour de Suisse (1942, 1948, 1951), zweimal an der Tour de Romandie (1948, 1951). In seiner Karriere eroberte er auch fünf Etappensiege an der Tour de France und fuhr bei der Classique Lüttich-Bastogne-Lüttich zweimal als Sieger ins Ziel (1951, 1952).