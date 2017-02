Liveticker: WM in St. Moritz - Abfahrt der Damen

Fabienne Suter (32, Startnummer 11)

Suter erlitt 2012 in St. Moritz einen Kreuzbandriss und musste danach hart um den Anschluss kämpfen. So wie sie jetzt um Edelmetall in der Abfahrt kämpfen wird. Nach dem Ausfall von Lara Gut (25) ist Suter die grösste Schweizer Medaillenhoffnung. Zumal sie in den Trainings einen starken Eindruck hinterliess und zweimal Zweite wurde. Doch sie stapelt tief: «Ich weiss nicht, ob eine Medaille möglich ist. Es muss so vieles stimmen: Das Wetter, die Tagesform, das Material. Aber wenn alles passt, habe auch ich eine kleine Chance.»

Michelle Gisin (23, Startnummer 28)

Die Engelbergerin kann nach Kombi-Silber unbelastet ins Rennen gehen. Dass sie nach nur drei Weltcup-Abfahrten überhaupt dabei ist, zeigt eindrücklich: Nicht nur Marc und Dominique, sondern auch Michelle hat Tempo im Blut! Eine Medaille zu erwarten, wäre vermessen. Aber: Mit Rang 4 in der (verkürzten) Kombi-Abfahrt hat Michelle gezeigt, dass sie kein Risiko scheut.

Jasmine Flury (23, Startnummer 18)

Früher spielte die oft verletzte Bündnerin Fussball beim heimischen FC Davos. Diese Zeiten sind vorbei. Aber: Vielleicht versenkt die Zeitsoldatin im übertragenen Sinn bei der WM einen Freistoss? Mit den Plätzen 4 und 5 zeigte Flury in den Trainings, dass sie für Überraschungen gut ist. Und: Ihre Stöckli-Latten scheinen auf dem trockenen Schnee echte Raketen zu sein!

Corinne Suter (22, Startnummer 19)

Die Pferdenärrin litt in dieser Saison lange unter den hohen Erwartungen. Nach dem Top-Start in Lake Louise (Ka) mit den Rängen 4 und 7 ging bei Suter nicht mehr viel. «Vielleicht hat die ständige Fragerei nach dem ersten Podestplatz in meiner Karriere doch Spuren hinterlassen», sagt die sensible Schwyzerin. Immerhin: Suter liebt die Strecke in St. Moritz.