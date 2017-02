Jedes Mal, wenn Gabriel Jesus am Ball ist, geht ein Raunen durchs Etihad-Stadion. In der 93. Minute erzielt er gegen Swansea das 2:1. Der City-Neuzugang hat schon in der 11. Minute getroffen. Als ihn Coach Pep Guardiola kurz vor Schluss runternimmt, gibt es stehende Ovationen.

Wer ist dieser junge Brasilianer, der die City-Herzen im Sturm erobert hat?

Aufgewachsen ist Gabriel Jesus in der Favela Jardim Peri im Norden von São Paulo. Mit seinen Freunden spielt er Fussball auf staubigen Strassen. Manchmal rollt der Ball 200 Meter hinunter bis zur Avenida Ronchetti. Und wenn es regnet in São Paulo, und es regnet oft, bleibt er in riesigen Pfützen liegen.

Gabriel ist 15, als er Torschützenkönig der staatlichen Juniorenmeisterschaft wird und das Interesse der Grossklubs weckt.

Für die Junioren von Palmeiras erzielt er in der ersten Saison 54 Tore in 48 Spielen.

In Brasilien vergleichen sie ihn da schon mit Neymar. Auch bei den Profis schlägt Gabriel Jesus auf Anhieb ein. Barcelona, Real und Bayern klopfen an.

Das Rennen macht im letzten Sommer aber Manchester City. «Weil mich Pep Guardiola persönlich angerufen hat», verrät Jesus, nachdem der 32-Millionen-Deal über die Bühne ist.

Doch zuerst muss Gabriel Jesus mit Brasilien noch Gold bei den Olympischen Spielen in Rio gewinnen. An der Seite von Neymar holt Jesus den einzigen Titel, der den Brasilianern noch fehlt.

Als er die Goldmedaille küsst, schickt Gabriel Jesus ein Gebet in den Himmel. Der strenggläubige Christ sagt: «Alles, was ich erreicht habe, verdanke ich der Kraft, die mir Gott geschenkt hat.» In Manchester trägt er die Nummer 33, weil Jesus von Nazareth im Alter von 33 gestorben ist.

«Wir werden sehr viel Freude an ihm haben», sagt Trainer Guardiola, als er den Spieler nach dessen Ankunft in Manchester zum Essen ausführt. Ziemlich schnell lernt Gabriel Jesus aber auch die andere Seite Guardiolas kennen. Sanft, aber bestimmt weist ihn der Coach darauf hin, dass er es nicht gerne sieht, wenn Gabriel Coca Cola trinkt.