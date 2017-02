Hirscher legt sich mit Ösi-Medien an: «Ein Tritt von hinten»

Er will an der WM in St. Moritz noch zweimal Gold gewinnen. Doch erst muss Marcel Hirscher noch etwas loswerden.

17.40 Uhr , Aktualisiert 18.00 Uhr

