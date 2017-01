Hirscher siegt dank Traumlauf: Sackstarker Murisier (8.) im Garmisch-Riesen

Das Podest:

Marcel Hirscher (Ö)

Matts Olsson (Swe) +1.50

Stefan Luitz (De) +1.95

Die Schweizer:

Justin Murisier kommt im Gegensatz zum ersten Lauf ohne groben Fehler durch und kurvt so noch in die Top Ten. Eine sackstarke Leistung des Wallisers. Loïc Meillard verbessert sich im zweiten Durchgang von Platz 25 auf Rang 12. Er packt damit seine letzte Chance auf ein WM-Ticket.

8. Justin Murisier +2.59

12. Loïc Meillard +3.06

18. Gino Caviezel +3.49

28. Carlo Janka +6.34

Murisier, Meillard, Caviezel und Janka dürften auch unsere vier Starter im WM-Riesen sein.

So lief der 2. Lauf:

Stefan Luitz lanciert zur Freude seiner Heim-Fans den Kampf um den Tagessieg, wird aber vom überraschenden Schweden Olsson überflügt. Marcel Hirscher packt dann einmal mehr einen Traumlauf aus, auf den auch der dreifache Saisonsieger Pinturault keine Antwort hat. Dem Franzosen geht die Kraft aus, er landet gar neben dem Podest.

Die Stimmen:

Murisier zur «SRF»: «Nach dem Ausfall von Adelboden ist das ein super Resultat. Die schwierigen Verhältnisse kommen mir entgegen. Jetzt ist muss ich nur noch lernen, auf einfach Pisten schnell zu fahren.»

Meillard zu «SRF»: «Ich haben vor dem zweiten Lauf noch Roger Federers Final-Sieg in Melbourne geschaut. Es ist wirklich ein super Tag.» Angesprochen auf einen möglichen WM-Start: «Diese Entscheidung liegt nun bei den Trainern.»

So gehts weiter: Am Dienstag steht der City Event in Stockholm als letztes Weltcuprennen vor der WM auf dem Programm. Um Edelmetall im Riesen gehts in St. Moritz dann am Freitag, 17. Februar.