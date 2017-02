Hitzfeld über Xhakas Situation bei Arsenal: «Granit haben die unnötigen Roten Karten zurückgeworfen»

Herr Hitzfeld, für die Bayern wäre ein Ausscheiden gegen Arsenal eine Katastrophe, oder?

Ottmar Hitzfeld: Die Bayern überlegen gar nicht, dass man ausscheiden könnte. Für sie ist klar, dass man das Champions-League-Finale erreichen will. Und dann kümmert man sich nicht darum, dass man im Achtelfinale scheitern könnte. Das ist eine Pflichtaufgabe und ein guter Gegner für Bayern München. Zumal man sich erinnert, dass Arsenal den Bayern sehr gut liegt. Man hatte wenig Probleme insgesamt. Wenn man mal verlor, konnte man es immer im zweiten Spiel korrigieren.

Gut, aber Bayern hatte zuletzt sogar gegen Ingolstadt Mühe.

Sicherlich haben die Bayern spielerisch in dieser Saison noch nicht so überzeugt. Gerade auch im Passspiel und vom Rhythmus her, man spielt immer im gleichen Tempo. Das Überraschungsmoment fehlt. Aber wichtig ist, wie es Carlo Ancelotti gesagt hat, die Mentalität. Bayern hat von den letzten 11 Spielen 10 gewonnen.

Hat Ihnen Bayern unter Pep Guardiola besser gefallen?

Bayern unter Guardiola hat zwar spielerisch überzeugt. Aber zum Schauen war es ziemlich langweilig, die Bayern hatten ja immer den Ball. Sie waren fast zu gut, der Gegner hatte gar keine Chance. Bei Ancelotti ist es doch ein bisschen spannender, auch wenn sich die Bayern meistens durchsetzen.

Glauben Sie, dass Granit Xhaka von Anfang an spielt?

Wenn er regelmässig gespielt hätte, würde er auch gegen Bayern von Anfang an auflaufen. Er ist ein Spieler, der Arsenal weiterbringen kann, gerade auch bei Auswärtsspielen mit seiner Übersicht und Ruhe. Nun hat er 4 Spiele nicht gespielt, da fehlt vielleicht auch der Rhythmus. Ich denke, dass er höchstwahrscheinlich auf der Bank sitzt.

Warum?

Die unnötigen Roten Karten haben ihn zurückgeworfen. Zwei Rote Karten in so kurzer Zeit, das ist für seine Entwicklung nicht ideal. Das hemmt ihn und bringt den Trainer zum Nachdenken. Von daher, wenn Granit wieder auf dem Platz ist, steht er auch in der Bringschuld bei Arsène Wenger. Man muss sich mit Leistung wieder aufdrängen und darf sich keine Fehler oder Rote Karten mehr erlauben.

Ist er denn so ein harter Spieler?

Ich als Nati-Trainer hatte nie Probleme mit ihm. Er sah nie Rot. Aber seine Spielweise und Zweikampfhärte gehen an die Grenze. Ich hatte bei Bayern Mark van Bommel als Aggressivleader im Team, der ähnlich war. Man will als Trainer auch solche Spieler, die mal ein Zeichen setzen. Aber das Risiko ist halt immer: Wenn so ein Spieler eine Zehntelsekunde zu spät kommt, trifft er den Fuss statt den Ball und fliegt vom Platz. Ich glaube, da braucht Granit noch das richtige Timinig.

«The Sun» druckte ihn nach einer Auseinandersetzung am Flughafen zudem auf Seite eins. Zum Glück wurden die Ermittlungen inzwischen eingestellt.

Granit hatte ein paar unglück­liche Tage und war sicher deprimiert wegen der Roten Karte. Er wusste sicher, dass ihn das bei Arsenal zurückwirft. So ein Vorfall wie am Flughafen darf nicht vorkommen. Man weiss nicht, ob er provoziert worden ist, aber als Weltklasse-Spieler und Vorbild musst du dich immer im Griff haben.

Arsène Wenger ist seit 1996 Arsenal-Trainer. Das wäre nichts für Sie gewesen, oder?

Ich kann mir nicht vorstellen, wie du 20 Jahre Trainer bei einem Spitzenklub sein kannst. Aber Wenger hat unglaublich Charakter, unglaubliche Kraft. Von den Nerven, von seiner Leidenschaft her. Aber auch bei ihm lässt sich wie bei mir früher der Spielverlauf im Gesicht ablesen. Ich hoffe, dass er noch ein, zwei Jahre weitermacht. Man kann sich Arsenal ohne ihn nicht vorstellen.

Ihr Tipp fürs Hinspiel?

2:0 für Bayern. Im Rückspiel gibt es ein Unentschieden oder einen knappen Bayern-Sieg.