Jetzt spricht Ranieri: «Mein Traum ist gestorben»

Ein emotionales Statement von dem Mann, der vergangene Saison die Fussball-Welt auf den Kopf gestellt hat: Claudio Ranieri.

Vergangene Saison führte er Leicester City sensationell zum Meistertitel in der Premier League. Am Donnerstag ist der Italiener nach der dritten Pflichtspielniederlage in Serie entlassen worden.

«Gestern ist mein Traum gestorben», richtet sich Ranieri nun an die Öffentlichkeit. «Nach dem Meistertitel habe ich davon geträumt, bei Leicester City zu bleiben, dem Klub, den ich für immer lieben werde. Traurigerweise sollte dies nicht sein.»

Fussball-Experten können die Entlassung nicht nachvollziehen. So sagt etwa Liverpool-Coach Jürgen Klopp: «Für mich gab es einige eigenartige Entscheidungen in den Jahren 2016 und 2017: Brexit, Trump, Ranieri.»

Ranieri, der Welttrainer 2016, wird sich bezüglich eines neuen Jobs keine Sorgen machen müssen. Doch erstmals gilt es das abrupte Leicester-Ende zu verdauen.

«Es war eine wundervolle Zeit und eine Zeit des Glücks, die ich niemals vergessen werde», schreibt er. «Es war mir ein Vergnügen und eine Ehre, Meister mit euch allen zu sein.»