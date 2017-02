Kickboxer kriegt zwei Jahre für Körperverletzung: Ronaldos bester Kumpel muss ins Gefängnis

Das oberste Gericht hat entschieden: Badr Hari muss hinter schwedische Gardinen. Der holländisch-marokkanische Kickboxer wird für zwei Vergehen schwerer Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von 24 Monaten verurteilt.

Den 32-Jährigen holt die Vergangenheit ein, für Ausraster in den Jahren 2011 und 2012 wird er nun zur Rechenschaft gezogen. Besonders der Vorfall in Amsterdam, als er in einem Nachtklub den Unternehmer Koen Everink spitalreif geprügelt hatte, veranlasste die Richter, Hari die Freiheit zu entziehen.

Der «Golden Boy», wie er von seinen Fans genannt wird, erlangte im Dezember 2015 durch seine Freundschaft zu Fussball-Superstar Cristiano Ronaldo weltweite Berühmtheit. Den beiden wurde gar eine homosexuelle Beziehung nachgesagt.

Tatsächlich verbindet die beiden eine enge Freundschaft. Dass der Portugiese aber schwul ist, hat sich später lediglich als Gerücht herausgestellt. Aktuell ist der Weltfussballer mit der spanischen Schönheit Georgina Rodriguez zusammen. (sag)