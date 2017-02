Warum ist der Klub sauer auf die Stadt?

Aus der Sicht der neuen alten Klubführung trägt die Stadt Wil eine Mit-, wenn nicht die Hauptschuld an der Türken-Flucht. Man bekam beim geplanten Stadionausbau von der Politik immer wieder Knüppel in die Beine. «Wir hätten gerne Hilfe der Stadt gehabt, aber wir sind am langen Arm verhungert. Möglich, dass es Günal deshalb zu viel wurde», sagt Verwaltungsrat Maurice Weber. Den 45-Mio.-Ausbau des Stadions und 30 Mio. für ein Trainingscenter hätte Investor Günal voll bezahlt, es wären zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen worden, Gebühren aus dem neuen Parkhaus wären in die Stadtkasse geflossen. Zudem brachte die Türken-Ära in Wil Hotelübernachtungen im Wert von rund 250'000 Franken. Roger Bigger: «Die Stadt interessiert mich momentan nicht! Sie hat es verpasst, dass einer der reichsten Menschen der Welt hier investiert.»

Wann gab es den letzten Kontakt mit Investor Günal?

Das letzte Treffen der Wiler mit «ihrem» Milliardär fand bereits Anfang November in Genf vor dem verlorenen Auswärtsspiel statt. Roger Bigger: « Es war ein gutes Gespräch.» Vor dem grossen Knall war es Bigger und Co. Ende Januar aber nicht mehr möglich, mit Günal Kontakt aufzunehmen. «Ich wünschte mir, ich könnte mit Günal heute an einen Tisch sitzen. Ich bin neugierig, ob er dann nicht doch bleiben würde», sagt Bigger.

Wer von den Türken ist noch da?

Nur noch Teammanager Murat Gusinali, der auch die Geschäftsstelle führt. Gusinali sagt: «Natürlich bleibe ich, es gibt viel zu tun!» Roger Bigger: «Nicht mal von seinen Landsleuten hat sich Abdullah Cila verabschiedet.» Cila ist in der letzten Januar-Woche verduftet.

Hätte alles noch schlimmer kommen können?

Vielleicht! Bevor die Türken einstiegen, wollte nach BLICK-Informationen ein gewisser Carlo Häfeli in den FC Wil investieren. Der Anwalt fuhr nachher den FC Biel an die Wand – die Seeländer spielen jetzt in der 2. Liga. Die Türken zahlten wenigstens 18 Monate.

Wie gut stehen die Chancen auf eine Rettung?

7,5 Mio. Franken wären bis Sommer fällig. Mittels Lohnverzicht versucht man zwischen 2 und 2,5 Mio. zu landen. Die Chancen auf eine Rettung sind nur dann da, wenn die Spieler verzichten. Die ersten Spieler haben schon Abänderungs-Verträge unterschrieben. Ein erstes wichtiges Datum ist der 28. Februar: Bis dahin muss Wil die Zahlung der Januar-Löhne nachweisen.