Lara Gut (25) befindet sich in einem Wettlauf gegen die Zeit. Die WM-Rennen stehen zwar nicht zur Diskussion. Die Frage aber ist: Wie gut wird Lara in Form sein? Denn: Bereits am Dienstag geht es im Super-G (12 Uhr) um WM-Gold!

Laras «Problemzone» ist ihr rechter Oberschenkel. Dieser ist noch immer geschwollen und blau, zuweilen schmerzt er auch. Trainieren konnte Gut zuletzt nicht, von morgens bis abends standen Therapien auf dem Programm. «Ich bin es mir nicht gewöhnt, dass man mir die ganze Zeit das Bein massiert», sagt die Tessinerin.

Lara muss ihr Bein so oft wie möglich schonen. Sie erklärt: «Stehen ist nicht gut, Sitzen auch nicht – und Kälte eigentlich auch nicht.»

Die heutige Verschiebung des ersten Abfahrtstrainings aufgrund von Nebel und Schnee helfen in der Planung dabei natürlich nicht.

Einen Vorsatz hat der Blondschopf aus Comano aber bereits getroffen. Gut wendet sich an die Journalisten: «Ich brauche eure Hilfe! Früher bin ich an euch vorbeigelaufen, weil ich keine Lust hatte auf Interviews. Jetzt werde ich vielleicht nach zwei Fragen bereits wieder verschwinden, weil es nötig ist. Ich will die Zeit zwischen Ziellinie und Physiotherapie so kurz wie möglich halten.»

Laras Hilfe-Ruf richtet sich aber nicht nur an die Medien, sondern auch an ihre Fans. «Ich bitte alle um Verständnis.» Klagen möchte sie aber nicht. «Man darf nicht vergessen, dass ich jetzt auch im Spital liegen könnte.»

Und was liegt nun beim Super-G drin? Gut sagt nur: «Ich habe das Skifahren nicht verlernt.»