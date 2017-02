Lara, Wendy und Beat: Unsere heissesten Eisen an der Ski-WM

13 Fahrer und elf Fahrerinnen: Ab Dienstag geht die Medaillenjagd für Swiss Ski in St. Moritz los. Die grosse Frage ist, wie viel Mal Edelmetall es für unser Land absetzen wird. Eine Zielsetzung gibt der Verband nicht aus. Zur Erinnerung: In Garmisch-Partenkirchen (2011) und in Schladming (2013) holten die Eidgenossen nur eine Medaille, 2015 in Vail waren es immerhin drei. Doch wer soll diesmal für die Schweiz brillieren?

Die Antwort ist einfach: Unsere heissesten Eisen im WM-Feuer sind Lara Gut (25), Wendy Holdener (23) und Beat Feuz (29).

Beginnen wir mit Lara Gut. Nach dem Sturz vom letzten Wochenende geht es der Tessinerin von Tag zu Tag besser, die blauen Flecken an Oberarm und Oberschenkel werden immer kleiner. Bereits am Samstag will sie das Schnee-Training wieder aufnehmen. Sicher ist: In Super-G (7. Februar), Abfahrt (12. Februar) und Riesenslalom (16. Februar) zählt Gut zu den Favoritinnen. Noch fehlt Lara eine Goldmedaille bei Grossanlässen – nun scheint sie bereit, ihre Karriere zu vergolden.

Wendy Holdener (23) würde es ihrer Teamkollegin gerne gleichtun. Dafür bieten sich der Innerschweizerin zwei Chancen. In der Kombination holte sie im letzten Winter die kleine Kristallkugel, am 10. Februar wird man also mit ihr rechnen dürfen. Von der mühsamen Erkältung, welche sie in diesem Winter plagte, sollte sich Holdener erholt haben. Und: Im Slalom (18. Februar) hat ­Super-Wendy nach sechs Weltcup-Podestplätzen grosse Chancen auf eine weitere Medaille.

Schliesslich ist da noch Beat Feuz (29). Sein Sturz in Kitzbühel ist längst vergessen, unser «Kugelblitz» ist in Top-Form. Dazu kommt: Die Strecke in St. Moritz liegt ihm, in der letzten Saison siegte er gleich zweimal auf der Corviglia. Sowohl im Super-G (8. Feb.) als auch in der Abfahrt (11. Feb.) ist der Schangnauer ein heisser Tipp.