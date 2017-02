Latino-Stolperi, Öl-Blitz, Iran-Röcke: So verrückt wird die Nordisch-WM

WM im Wintersport bedeutet immer auch: Sogenannte Exoten sind am Start. Athletinnen und Athleten aus Ländern, in denen Schnee praktisch ein Fremdwort ist.

So nun auch im finnischen Lahti, wo seit Mittwoch bis übernächsten Sonntag (5. März) die Nordischen Skiweltmeisterschaften stattfinden. Bei der Qualifikation für das 10-Kilometer-Einzelrennen der Langläufer disqualifiziert sich beispielsweise der Ire Stephen O'Mara, weil er die klassische Technik nicht beherrscht. Sweatoslaw Maliutin aus Moldawien und Yaghoob Kiashemshaki aus dem Iran schaffen die 10 Kilometer nicht fertig.

Selbst U-Haft hält Venezolaner nicht auf

Auch Adrian Solano aus Venezuela muss sich dem Parcours geschlagen geben. Der 22-Jährige stürzt sich als Erster ins Rennen, nach sieben Sekunden wackliger Fortbewegung wird dem Südamerikaner bereits die erste Kurve zum Verhängnis. Solano liegt im Schnee. Schon vor der ersten Zwischenzeit ziehen Läufer aus Belgien, Kirgisistan oder Libanon an ihm vorbei. Nach der zweiten Zeitmessung streicht der Venezolaner die Segel.

Unglaublich, dass Kämpfer wie Solano auch finanziell alles dafür tun, dabei zu sein. Noch unglaublicher, welche weiteren Hindernisse sie dafür nehmen: Denn Solano schafft es erst im zweiten Anlauf nach Europa. Wie die «Welt» berichtet, wird er nämlich bei der ersten Anreise am Pariser Flughafen in U-Haft genommen. Verdacht auf Terrorgefahr und Drogenschmuggel seien die Gründe der französischen Polizei. Zu wenig glaubhaft ist Solanos Argument, er wolle als WM-Athlet ins verschneite Lahti weiterreisen.

Nach fünf Tagen Arrest darf der Langlauf-Exote erst auf Intervention der venezolanischen Botschaft zurück nach Südamerika. Für seinen WM-Traum macht er sich erneut nach Finnland auf, diesmal erfolgreich.

Tongas weltberühmter Olympia-Held

Vom anderen Ende der Welt kommt Pita Taufatofua. Der Name sagt Ihnen was? Gut möglich, der eigentliche Taekwondo-Kämpfer stemmt im letzten Sommer an der Olympia-Eröffnungsfeier die Fahne seines Landes. Den Millionen Zuschauern aus der ganzen Welt präsentiert er seinen eingeölten, muskulösen Körper. Und wurde zum Star, zum Nationalhelden der Pazifik-Insel Tonga.

Jetzt versucht sich Taufatofua im Langlauf. «Ich möchte allen in Tonga zeigen, dass alles möglich ist», so erklärt der 33-Jährige gegenüber «CNN» seine Motivation. Auf den Wettkampf vorbereitet hat er sich im bayrischen Isny.

Im Gegensatz zu anderen WM-Exoten darf der in Australien geborene Koloss (1,92 Meter, 100 Kilo) auf seinen athletischen Körper zählen. Wo Taufatofua noch weniger Erfahrung hat, ist auf den Skiern: «Vor zwei Jahren habe ich das erste Mal Schnee gesehen.»

Asiaten mit Röcken und Preiskleber

Sportler aus Venezuela, Tonga und vielen weiteren Nationen versammeln sich also in Lahti – Kulturen aus aller Welt kommen zusammen. Da verwundert es auch nicht, dass die Iranerinnen mit Röcken über die Langlauf-Loipen gleiten.

Und zu guter Letzt: Ein indischer Langläufer gibt nach der Sprint-Quali gegenüber «ORF» stolz ein Interview. Was auffällt? Der Preiskleber, der noch seine Langlauf-Skis ziert. (str)