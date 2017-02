Lindsey hat an der WM viel vor: «Alle wollen Lara siegen sehen – aber ich will auch gewinnen»

Lindsey Vonn (32) vs. Lara Gut (25): Dieses Duell wird es in St. Moritz drei Wettbewerben geben: Super-G (Dienstag), Kombination (Freitag) und Abfahrt (Sonntag). Der Druck auf der Schweizerin ist dabei ungleich höher. «Alle wollen, dass Lara hier gewinnt», weiss Lindsey. «Aber ich will auch gewinnen!»

Klar ist: Die Augen der ganzen Ski-Schweiz sind in diesen Tagen auf Lara gerichtet. Man erhofft sich von ihr keine Goldmedaille. Nein, man erwartet sie. Vonn dagegen kann relativ unbelastet an die Sache rangehen, ist für sie diese WM doch nicht (mehr) das Nonplusultra: «Ich will vor allem den Rekord von Ingemar Stenmark brechen, das ist mein grösstes Ziel. In meinem eigenen Ranking sind Olympia-Siege das Zweitwichtigste. An dritter Stelle folgen dann WM-Gold und Weltcup-Kristallkugeln.»

«Lara fährt eine unglaubliche Saison»

Trotzdem will Vonn in St. Moritz etwas reissen. «Das ist ein wunderbarer Berg für mich, eine schöne Piste. Ich bin aufgeregt», sagt die 77-fache Weltcup-Siegerin. Zur Erinnerung: Rekordhalter Stenmark hat 86 Erfolge im Palmarès. Und Lara? «Sie ist eine tolle Athletin und fährt eine unglaubliche Saison», sagt Vonn. «Ich respektiere sie wirklich – so wie ich jede Athletin respektiere.»

Noch ist die US-Speed-Queen nach ihrem Oberarmbruch nicht bei 100 Prozent. Immerhin: «Es wird besser. Zwar kann ich meine Haare noch nicht machen, aber wenigstens das Make-Up», schmunzelt sie. Für die Rennen in St. Moritz ist die verletzte rechte Hand aber wohl kein – mit Ausnahme des Starts – kein grosses Problem.

Inspiration für mögliche Heldentaten holt sich Vonn unter anderem Roger Federer (35). «Viele sagten, er sei zu alt. Dass er nach seiner Verletzung nicht mehr zurückkommen würde. Und dann hat er die Australian Open gewonnen. Ich sehe Parallelen zwischen Roger und mir.»

Lindsey schwärmt von Federer

Tatsächlich siegte auch Vonn bereits, bei der Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen (De) war sie vor zwei Wochen die Schnellste. Eine sensationelle Leistung – so wie auch jene von Federer in Melbourne. Doch nicht nur darum schwärmt Lindsey vom Tennis-Ass. «Roger ist ein bescheidener Champion. Das gibt es selten. Es gibt viele, die nicht so sind.»

Und was liegt bei der WM für sie drin? Vonn kündigt an: «Siegen oder rausfliegen, das ist meine Mentalität. Auch wenn die WM nicht mein grösstes Ziel ist. Ich werde das Limit suchen.» Bleibt zu hoffen, dass Vonn diese Grenzen nicht überschreitet – so wie zuletzt bei ihren zwei Stürzen in Cortina (It). Erst dann wäre das Duell mit Lara perfekt.