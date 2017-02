Der FC Barcelona ist mit seinem derzeitigen Trainer Luis Enrique (46) nicht glücklich. Die Katalanen liegen einen Zähler hinter Leader Real, das aber noch zwei Spiele weniger auf dem Konto hat.

Und in der Champions League gabs zuletzt die peinliche 0:4-Pleite im Achtelfinal-Hinspiel gegen Paris Saint-Germain. Ein Aus im Achtelfinal? Das schaffte seit zehn Jahren kein Barça-Trainer mehr.

Enriques Vertrag läuft im Sommer aus, eine Verlängerung scheint unwahrscheinlich. Wer Nachfolger wird, darüber wird bereits wild spekuliert. Wie übereinstimmende Medien berichten, stehen auf der Wunschliste: Ronald Koeman (53, Everton), Jorge Sampaoli (56, Sevilla) und Liverpool-Coach Jürgen Klopp (49).

Klopp, in Dortmund zum Welttrainer gereift, steht seit 2015 bei Liverpool an der Seitenlinie. Obwohl es im neuen Jahr für die Reds schleppend läuft – bloss ein Sieg in den letzten zehn Spielen, dazu das Aus im FA-Cup – ist Klopps Ruf in Spanien nach wie vor gut.

Der impulsive Deutsche selbst scheint ein Fan des spanischen Fussballs zu sein. Im Dezember besucht er mit seinen Spielern die Champions-League-Partie Barça gegen Borussia Mönchengladbach.

Ob der 49-Jährige tatsächlich ab Sommer 2017 im Camp Nou an der Seitenlinie stehen wird, bleibt abzuwarten. In Liverpool haben sie andere Pläne mit Klopp. Im vergangenen Juli hatten die Reds nach nur neun Monaten Amtszeit Klopps Vertrag vorzeitig bis 2022 verlängert. (aho/klu)