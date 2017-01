Lugano-Coach zu möglichem Sadiku-Wechsel: «Ich hätte gerne alle Albaner bei mir»

Es geht nur noch um Details. Der leihweise Transfer von Armando Sadiku (25) vom FC Zürich zu Lugano ist praktisch fix. Lugano-Präsident Renzetti muss einfach erst noch einen Spieler verkaufen, um das Salär des albanischen Nati-Stürmers stemmen zu können.

Paolo Tramezzani, der neue Lugano-Trainer, kennt Sadiku gut. Schliesslich war er vor seinem Engagement im Tessin Co-Trainer der albanischen Nationalmannschaft. Er sagt: «Meine erste Reise ging ins Kleinfeld von Kriens, wo Armando mit dem FC Locarno spielte. Es war die erste von insgesamt 64 Reisen, die ich in ganz Europa gemacht habe, wir schätzen uns gegenseitig.»

Ein Albaner in Lugano – ganz nach dem Geschmack des Italieners. Beim Abschiedsinterview mit dem albanischen Fernsehen wird der 46-Jährige gefragt, ob er einen seiner ehemaligen Schützlinge nach Lugano holen wolle. «Wenn es nach mir ginge, würde ich alle mitnehmen. Ich habe zu allen Spielern so einen guten Draht, dass es fast unmöglich ist, sich für einen zu entscheiden», so Tramezzani.