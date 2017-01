Melbourne-Champion Federer: «Ich hätte den Sieg auch mit Rafa geteilt»

«Ich finde keine Worte!» Roger Federer krallt sich in Melbourne seinen 18. Grand-Slam-Sieg. Und dies nachdem er das Jahr 2016 nach dem Wimbledon-Out in den Halbfinals vorzeitig beendet hat.

Auch deshalb sagt er nach seinem Märchen-Comeback: «Wenn es ein Unentschieden im Tennis geben würde, ich hätte es angenommen und den Sieg mit Rafa geteilt.»

«Dieser Sieg bedeutet mir unglaublich viel», erklärt er später im «SRF»-Interview. «Ich bin nicht nach Australien gereist, um hier mit der Trophäe zu stehen. Das ist absolut gewaltig!»

Ab kommendem Montag ist Federer (ATP 17) schon wieder auf Rang zehn der Weltrangliste anzutreffen. Der Triumph in Down Under spült ihm zudem umgerechnet 2,8 Millionen Franken in die Preisgeldkasse.

«Roger hat den Sieg heute ein bisschen mehr verdient als ich», gratuliert Nadal, der wie Federer die letzte Saison verfrüht abgebrochen hat. «Ich fühle, dass ich schon wieder auf einem hohen Level bin.»