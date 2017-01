Martin Fuchs am CSI geehrt

Wenige Stunden nach seinem fürchterlichen Sturz wird Martin Fuchs als Reiter des Jahres 2016 ausgezeichnet. Fuchs hatte mit Clooney im letzten Jahr an Nationenpreisen mit sechs Nullern geglänzt.

Auch Steve Guerdats Wallach Corbinian (11) wurde geehrt und zum Springpferd des Jahres 2016 gekürt. Mit ihm holte Guerdat 2016 in Göteborg (Schweden) den Weltcup-Sieg. Zudem wurden Guerdats ehemalige Spitzenpferde Buissonnets (16) und Albführen's Paille (14) verabschiedet.

Wallach Nino, mit dem Guerdat 2012 in London Olympia-Gold gewonnen hatte, war vom Springreiter bereits am CHI in Genf symbolisch abgesattelt und tränenreich verabschiedet worden. In Zürich begleitete er nun Stute Paille auf deren Ehrenrunde.

Die Auszeichnung für den Rookie des Jahres 2016 ging an Nadja Peter Steiner (32). Die Jonerin gehörte zu jener Equipe, die im letzten September den ersten Nationenpreis-Sieg für die Schweiz holte.