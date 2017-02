Liveticker :  Weltcup in Crans-Montana - Kombination der Damen

Zahlreiche Ausfälle, ein böser Sturz von Denise Feierabend (27) und ein US-Boykott: Der Kombi-Super-G von Crans-Montana hat es in sich. Es führt Ilka Stuhec.

Nach schwerem Feierabend-Sturz Vonn und Shiffrin verweigern Kombi-Start in Crans-Montana

Die Führenden:

1. Ilka Stuhec (SLO)

2. Federica Brignone (ITA) +0,52

3. Michaela Kirchgasser (AUT) +0,69

So lief das Rennen: Ilka Stuhec, Tessa Worley, Denise Feierabend – die drei ersten Fahrerinnen scheiden alle an der gleichen Stelle aus. Feierabend verletzt sich bei ihrem Sturz am Knie, muss unter Tränen mit dem Schlitten ins Ziel gebracht werden. Danach wird das Rennen unterbrochen, der Start nach unten verlegt.

Auch nach dem Neustart sind die Fahrerinnen mit der Aufgabe überfordert: Von den ersten sieben Starterinnen scheiden fünf aus. Glücklicherweise ohne heftige Stürze. In einer eigenen Liga fährt Abfahrts-Weltmeisterin Ilka Stuhec, die sich eine perfekte Ausgangslage für den Slalom verschafft. Einen Strich durch die Rechnung könnte der Slowenin Slalom-Spezialistin Michaela Kirchgasser machen, die den Schaden im Super-G in Grenzen hält.

Die Schweizerinnen:

5. Priska Nufer +1,15

16. Wendy Holdener +2,45

20. Rahel Kopp +3,20

Out: Michelle Gisin

Out: Denise Feierabend

Das gab zu reden:

Die Bedingungen auf der Piste Mont Lachaux! Die US-Stars Mikaela Shiffrin und Lindsey Vonn verzichten nach dem Neustart aufs Rennen. Vonn bezeichnet die Verhältnisse als «nicht sicher».



Vorfahrerin Julia Mancuso: «Ich bin am gleichen Ort wie die ersten drei Fahrerinnen gestürzt. Es sind weiche Frühlingsbedingungen. Aber die Piste bricht nicht auseinander.»

Swiss-Ski-Boss Urs Lehmann: «Die ersten drei Fahrerinnen haben alle einen Fahrfehler begangen. Die Kurssetzung war nicht unfair.»

So gehts weiter: Ab 14.30 Uhr gehts im Kombi-Slalom um die Wurst.

Stand nach 30 Fahrerinnen.