ManCity zerzaust Fernandes und West Ham: Stoke lässt ohne verletzten Shaqiri Punkte liegen

Kaum hat Stoke City auf Twitter die Aufstellung fürs Liga-Duell mit dem FC Everton bekannt gegeben, laufen die Fans der «Potters» Sturm. Denn ein bekannter Name ist darauf nicht zu finden: Xherdan Shaqiri. Der Kraftwürfel hat sich anscheinend an der Wade verletzt. Über die Schwere der Blessur ist noch nichts bekannt.

Die Absenz von Nati-Star Shaqiri tut der Offensive von Stoke City zunächst keinen Abbruch. In der 7. Minute liegen sich die Hausherren in den Armen. Peter Crouch bringt die «Potters» in Front – und das mit seinem 100. Premier-League-Treffer.

Fünf Minuten vor der Pause ist die Freude bei den Gastgebern verflogen. Ryan Shawcross gleicht die Partie mit einem Eigentor aus. Beim 1:1 bleibts.

ManCity lässt West Ham keine Chance

Die Messe im Duell zwischen West Ham und Manchester City ist schnell gelesen. Ein Doppelschlag von De Bruyne (17.) und Silva (21.) sorgt schon früh für klare Verhältnisse. Jesus’ 3:0 fünf Minuten vor der Pause ist das Pünktchen auf dem «i» einer tadellosen ersten Halbzeit der «Skyblues».

Als Edimilson Fernandes in der 64. Minute eingewechselt wird, ist die Partie schon entschieden. Yaya Touré setzt drei Zeigerumdrehungen später per Elfmeter sogar noch einen drauf. ManCity bleibt damit in Tuchfühlung mit der Tabellenspitze. Die Plätze zwei bis fünf trennen lediglich einen Zähler.

Jakupovic hält gegen ManUnited die Null fest

Hull City mit Eldin Jakupovic in der Startformation trotzt Manchester United auswärts einen Punkt ab. Damit übergeben die «Tigers» die rote Laterne an Sunderland. Für die «Red Devils» ist das neunte Unentscheiden im 23. Liga-Spiel eine herbe Enttäuschung – auch in Hinblick auf die Tabelle. Dort liegt man an sechster Stelle. (sag)