«Nasser» 4. Testtag in Barcelona: Der teure «Regen-Flop» – Hamilton ohne Lust

«Nasser» 4. Testtag in BarcelonaDer teure «Regen-Flop» – Hamilton ohne Lust

Wer die Natur überlisten will, der muss tief in die Taschen greifen. Wie Pirelli, das am Morgen mit acht Zisternenwagen (Inhalt je 60'000 Liter) die 4,655 km lange Strecke künstlich bewässerte! Die Sonne lachte höhnisch mit.

