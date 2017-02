Gute Nachrichten für alle Schweizer Tennis-Fans! Sie können Superstar Roger Federer mindestens in den kommenden drei Auflagen an seinem Heimturnier in Basel bewundern.

Roger hat einen weiteren Vertrag mit den Swiss Indoors für die Jahre 2017, 2018 und auch 2019 unterzeichnet. Das bedeutet, der 18-fache Grand-Slam-Champion wird mit 38 Jahren noch auf dem Centre Court in der St.Jakob-Halle stehen. Und damit auch auf der Tour!

Federer, der uns erst mit dem Australian-Open-Sieg entzückte, sagt: «Ich kann es kaum erwarten, im Herbst wieder vor meinem Heimpublikum anzutreten. In Basel zu spielen ist immer ein Highlight des Jahres.»

Kein Wunder, denn in seiner Heimat ist Federer sportlich ebenfalls brillant. Schon sieben Mal triumphierte Roger, stand total 12 Mal im Final. Im Vorjahr musste er wegen seiner Knie-Verletzung die Swiss Indoors erstmals sausen lassen.

Turnierpräsident Roger Brennwald freut sich speziell über die Rückkehr Federers nach Basel nach dem Unterbruch im letzten Jahr. «Wir sind in der privilegierten Lage, Roger Federer für drei weitere Jahre an unser Turnier zu binden. Und dies unmittelbar nach der Greatest Show on Earth, der grössten Show auf Erden, wie die Tageszeitung ‘Herald Sun’ das Finale von Melbourne betitelte», sagt Brennwald.

Mit Federers Zusage werden dieses Jahr die zwei besten Schweizer Spieler der Geschichte wiederum in Basel dabei sein. Stan Wawrinka (31) war letztes Jahr der erste Spieler überhaupt, der für 2017 unterschrieb. Die Swiss Indoors finden vom 23. bis 29. Oktober statt. (rib)