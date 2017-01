Die «Sun» nennts «hirnlos», für den «Mirror» ists schlicht «dumm». Und der Büsser selbst hat ein schlechtes Gewissen. Zumindest tut er so. Auf Facebook schreibt Granit Xhaka kurz nach dem 2:1 von Arsenal gegen Burnley: «Ich bin sehr enttäuscht über die Art, wie ich den Rasen heute verlassen habe.»

Die Art? Das heisst: vorzeitig. Mal wieder, wegen einer direkten roten Karte, die der Schweizer Mittelfeldspieler für ein Foul an Burnleys Steven Defour erhält, der dritten in dieser Saison und der neunten seit 2014!

Weit weg von der Gefahrenzone passierts, in der gegnerischen Hälfte, an der Seitenlinie. Bösartig ists nicht, dafür dämlich.

Wars übrigens auch im Oktober, als Xhaka wegen eines ähnlichen Fouls gegen Swansea vom Feld musste. Der Schiri damals? Derselbe wie gestern: Jon Moss.

«Granit wird lernen»

Arsène Wenger, sein Chef, ist gar nicht amused. «Granit muss sich im Griff haben und darf das Team nicht mit einem unkontrollierten Tackling bestrafen.» Man stelle sich vor, die Gunners hätten das Spiel nicht noch in der 98. (!) Minute 2:1 gewonnen – durch einen Penalty übrigens, den Alexis Sanchez im Panenka-Stil erzielt, mit einem Lupfer wie im EM-Final 1976 also!

Wenger verliert selbst noch die Fassung – und muss auf die Tribüne. Danach unterstellt er Xhaka fehlende taktische Reife: «Wir animieren die Spieler nicht dazu, sinnlos zu tackeln. Sie sollen stehen bleiben.»

Nach dem Platzverweis gegen Swansea glaubte der Arsenal-Chef noch an Besserung: «Granit wird seine Lektion noch lernen.» Bloss fragt sich inzwischen: Wann ists so weit?

Vier Spiele Sperre?

Neun Platzverweise seit April 2014 sind als Marke unerreicht – zumindest in den fünf Top-Ligen Europas, in England, Deutschland, Spanien, Italien und Frankreich. Ebenso in der Super League.

In Deutschland beansprucht Ex-Gladbacher Xhaka seit dem Herbst 2015 noch ein anderes Alleinstellungsmerkmal: Als 23-Jähriger hatte er fünf Platzverweise auf dem Konto. Das schaffte in 53 Jahren Bundesliga sonst keiner.

Vielleicht nutzt Xhaka nun die Chance, über seinen Hang zu Platzverweisen nachzudenken. Zeit hat er: Mit vier Spielen Sperre muss der Wiederholungstäter rechnen.