Nie war er uns so nahe: Mensch, Roger!

Roger Federer schreibt mit seinem 18. Grand-Slam-Titel das wohl schönste Kapitel der Schweizer Sportgeschichte. Der Triumph gegen Angstgegner Rafael Nadal im Final der Australian Open – und das bei seinem Comeback nach halbjähriger Abwesenheit. Dieses Märchen sucht seinesgleichen.

Die Schweiz erhält dank dem 35-Jährigen einen neuen Nationalfeiertag. Der Status des Baselbieters ist an diesem 29.1.2017 noch viel gewaltiger, als er es zur Blütezeit seiner Karriere war.

Noch nie haben wir so sehr gelitten mit Roger Federer. Uns so sehr gefreut. So sehr gezittert. Denn Roger ist menschlicher geworden. Einer von uns. Er ist für die Schweiz nicht mehr dieser Ausserirdische, der er einst zu sein schien.

Damals, als Federer fast jeden Match für sich entschied, war er zu gross für die Schweiz. Nicht greifbar. Ja, er wurde verehrt von den vielen Fans. Aber oftmals wurde sein Schaffen nicht angemessen gewürdigt. Anders ist es nicht zu erklären, dass er 2005 von Töff-Pilot Tom Lüthi als Schweizer Sportler des Jahres geschlagen wurde – trotz zwei Grand-Slam-Titeln.

Die Wahrnehmung des besten Tennisspielers aller Zeiten hat sich hierzulande in den letzten Jahren stark verändert. Die teilweise harten Niederlagen haben ihn greifbarer gemacht. Die Tränen menschlicher. Seine Wandlung vom Tennis-Wunderkind zum vierfachen Familienvater haben wir hautnah miterlebt.

Klar, Federer lässt nur sehr wenige Einblicke in sein Privatleben zu. Doch umso mehr Wirkung hat es auf uns, wenn wir den Weltstar als liebenden Vater und Familienmenschen erleben. Dank dieser Momente fühlen wir uns Federer näher, als je zuvor.

Endgültig hat die Verletzung vor einem Jahr Federer für uns menschlich gemacht. Spätestens seit diesem Moment ist Federer nicht mehr der Unzerstörbare. Er ist ein Mensch mit Schwächen. Er musste Rückschläge verdauen. Wir bangten und haderten mit ihm. Und viele rechneten nicht mehr mit ihm.

Das sensationelle Comeback jetzt trifft uns aus diesen Gründen mitten ins Herz. Roger Federer hat uns auf einer ganz anderen Ebene berührt, als es vor zehn Jahren der Fall war. Wir identifizieren uns stärker mit ihm. Und mit Verzücken stellen wir fest, dass Federer für uns zwar menschlicher geworden ist, seine Leistungen aber wieder ausserirdisch sind.

Diese Kombination könnte dafür sorgen, dass Federers «zweite Karriere» für die Schweizer Fans noch viel schöner wird, als seine Laufbahn vor der Verletzung. Niemand kann voraussagen, ob sein 18. Major-Sieg der letzte war oder ob noch weitere folgen. Doch mit niemand anderem macht das Leiden so viel Spass wie mir Roger Federer.