Der Zoff an der Côte d'Azur weitet sich aus!

Der Schweizer Nizza-Trainer Lucien Favre (59) kritisierte seinen italienischen Star-Stürmer Mario Balotelli (26) und warf ihm mangelnde Defensivarbeit vor.

Exzentriker Balotelli, der anfangs Saison wie eine Bombe in der Ligue 1 einschlug und innert Kürze 11 Tore schoss, scheint sich nicht mehr gross um Nizza zu kümmern.

Teamkollege Valentin Eysseric (24) stärkt nun Favre den Rücken und bestätigt die Kritik an Balotelli, der am Sonntag beim 2:2 gegen Rennes wegen angeblichen Fiebers ausfiel.

«Es tut mir leid, aber ich bin nur ehrlich, wenn ich ihn kritisiere. Das ist die Wahrheit. Es ist eine Schande, dass Balotelli seinen Kopf hängen lässt. Vor allem, wenn man ihn täglich im Training sieht. Er wäre so ein guter Spieler», so Eysseric.

Der Franzose weiter: «Ich glaube, Balotelli will gar nichts mit uns zu tun haben. Es ist wirklich enttäuschend. Wir hätten seine Hilfe wirklich brauchen können in einem solchen Spiel. Klar, unser Trainer fordert viel von seiner Mannschaft. Er akzeptiert es nicht, wenn einer den Fuss vom Gas nimmt, so wie dies Mario tut.»

Favre erklärte zuletzt: «Ich will nicht über Mario reden. Wir reden über seine mangelhafte Defensivarbeit, seitdem er hier ist. Es wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen, bis es bei ihm Klick macht.»

Eine Verlängerung des im Sommer auslaufenden Vertrags von Balotelli in Nizza wird immer unwahrscheinlicher. (wst)