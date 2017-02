Obwohl der FC Zürich gegen Xamax über 75 Minuten in Überzahl spielt, kommt der Leader der Challenge League nicht über ein 1:1 hinaus.

Dabei sah nach acht Minuten alles nach einem Sieg für die Stadtzürcher aus. Oliver Buff schliesst nach einem starken Solo-Lauf von Sadiku-Ersatz Raphael Dwamena herrlich ab.

Dann schickt Schiri Alain Bieri den Xamaxien Charles-André Doudin in der 14. Minute mit Rot vom Platz. Was war passiert? Doudin foult erst Brunner, wird dann von Gilles Yapi umgemäht. Bieri pfeift das erste Foul, lässt die Karte für Yapi aber stecken. Zu viel für Doudin, der den Unparteiischen einen Blinden nennt!

Das versteht Xamax-Star Nuzzolo überhaupt nicht: «Das ist keine Beleidigung, für die ein Schiri Rot zeigen muss.»

Und Trainer Michel Decastel meint: «Höchstens Gelb für so etwas, sicher nicht Rot.» Minuten später muss auch sein Co-Trainer Stéphane Henchoz auf die Tribüne.

Nuzzolo: «Es war sehr schwierig mit dem Schiri. Er hatte ein weisses Leibchen an. In 15 Jahren meiner Karriere habe ich so was noch nie gesehen. Es fallen viel schlimmere Worte auf dem Fussball-Platz.»

Der Ärger sitzt aber auch bei der Forte-Truppe tief – jedoch nicht wegen Alain Bieri. Nach der Niederlage gegen Servette lässt der Leader zum zweiten Mal in Folge Punkte liegen. (Mi.W./rae)