Der erste Medaillensatz dieser Ski-WM ist vergeben! Lara Gut fährt als Dritte auf das Super-G-Podest und sichert der Schweiz Bronze. Gold geht an die Österreicherin Nicole Schmidhofer, Silber holt Tina Weirather aus Liechtenstein.

Österreicherin Schmidhofer triumphiert in St. Moritz Lara Gut holt WM-Bronze im Super-G!

Das Podest:

1. Nicole Schmidhofer (AUT)

2. Tina Weirather (LIE) +0,33

3. Lara Gut (SUI) + 0,36

So lief das Rennen:

Lara Gut, unsere Top-Favoritin auf die erste Gold-Medaille, geht mit der Startnummer sieben ins Rennen – und lässt uns vor dem Bildschirm leiden. Bei der zweiten Zwischenzeit liegt sie 14, bei der dritten nur noch vier Hundertstel hinter der Liechtensteinerin Tina Weirather. Im Ziel spitzt sich der Krimi zu – mit dem schlechteren Ende für Lara! Um schlappe drei Hundertstel verpasst die Tessinerin die Bestzeit und landet auf Zwischenrang zwei.

Unmittelbar nach Gut zaubert Nicole Schmidhofer mit der Nummer acht eine Traumlinie in den Engadiner Schnee, stösst Weirather von der Spitze und Gut auf den Bronze-Platz. Was für eine Überraschung! Die Österreicherin konnte noch nie ein Weltcup-Rennen gewinnen.

Gibts gleich im ersten Rennen die erste Schweizer Medaille zu feiern? Es sieht danach aus. Denn nachdem Stuhec, Tippler, Miradoli und Rebensburg nicht an Laras Zeit herankommen und Lindsey Vonn nach einem Fahrfehler ausscheidet, müsste schon eine Riesen-Überraschung passieren. Und tatsächlich: Gleich im ersten WM-Rennen darf sich die Schweiz über Bronze freuen! Die Heim-WM ist lanciert.

Die anderen Schweizerinnen:

12. Corinne Suter +1,10

13. Joana Hählen +1,22

17. Jasmine Flury +1,94

SRF-Stimmen:

Lara Gut: «Ich hatte etwas Mühe, zu pushen. Aber das ist die erste Medaille und das ist gut. Mit dem Oberschenkel hatte ich keine Probleme und habe nichts gespürt. Doch jetzt nach dem Rennen fängt es an. Es braucht nun halt etwas länger, bis ich wieder fit bin.»

Frauen-Cheftrainer Hans Flatscher: «Lara hat Bronze gewonnen und nicht Gold verloren. Das ist ein gutes Fundament für den Rest dieser WM.»

So gehts weiter:

Am Mittwoch steht der erste Männer-Event dieser Ski-WM auf dem Programm. Um 12 Uhr starten Feuz und Co. zum Super-G.