Liveticker :  YB - Winterthur

Das Spiel:

YB powert von Beginn an und sorgt zwischen dem Zweiten der Super League und dem Vorletzten der Challenge League mit zwei Toren vor der Pause für vermeintlich klare Verhältnisse. Erst als Winterthur nichts mehr zu verlieren hat, werden die Gäste frecher, nutzen den fünfminütigen YB-Blackout eiskalt aus. In der letzten halben Stunde kommts zu einem offenen Schlagabtausch, in dem Ravet für die Berner den Matchball vergibt. In der Verlängerung dominieren die Berner: Hoarau mit einem Lattenknaller und einem Pfostenschuss, erneut Ravet und der eingewechselte Sanogo sündigen gleich reihenweise im Abschluss. Im Penaltyschiessen treffen dann alle - ausser Yoric Ravet, der endgültig zur tragischen Figur wird. Die YB-Blamage ist perfekt, Winti steht in den Halbfinals.

Die Tore:

1:0, 8. Minute: Nach einem bösen Roth-Schnitzer klärt Winti-Goalie Minder gegen Ravet. Der Abpraller landet bei Schick, der mustergültig Guillaume Hoarau bedient. Kindergeburtstag für den Super-League-Topskorer!

2:0, 39. Minute: Assalé sprintet mit dem Ball übers ganze Feld, ist nur mit einem Foul zu bremsen. Den anschliessenden Freistoss zirkelt Leonardo Bertone aus halblinker Position in die Maschen.

2:1, 61. Minute: Ein langer Ball von Julian Roth auf Silivo reicht, um die komplette YB-Defensive Schachmatt zu setzen. Der Brasilianer lupft den Ball dann locker an Mvogo vorbei ins Tor.

2:2, 66. Minute: Scott Sutter klärt nur bis zu Schättin, der den Ball von links in den Fünf-Meter-Raum passt. Dort steht Manuel Sutter goldrichtig und gleicht aus.

Der Beste: Erst sieht er beim 0:1 schlecht aus, als er Ravets Schuss nach vorne abprallen lässt. Doch dann wird Wintis Goalie Nummer zwei Matthias Minder zu einem echten Cuphelden. Einhändig, mit dem Fuss, irgendwie. Er entschärft alles, was auf seinen Kasten kommt. Und er hält den Penalty von Ravet. Das reicht zur Sensation!

Der Schlechteste: Milan Vilotic bei GC. Alain Rochat auf der Bank. Und Kasim Adams Nuhu spielt. Begeht Bock um Bock. Und hat Glück, dass Schiri Pache nicht den Mut hat den fälligen Penalty nach Nuhus Foul an Silvio zu pfeifen (116.).

Das gab zu reden: Winterthur tritt im Tor mit Cup-Goalie Matthias Minder an, ungeachtet dessen, dass die etatmässige Nummer eins David von Ballmoos von YB ausgeliehen ist und wohl fürs Leben gerne gegen seinen Besitzerklub gespielt hätte. Doch nach dem Spiel muss man sagen: Alles richtig gemacht, Umberto Romano und Dario Zuffi!

So gehts weiter: Die Cup-Halbfinals werden am Donnerstag nach dem letzten Viertelfinal zwischen FCB und FCZ auf SRF2 ausgelost. Gespielt wird dann am 5. April. In der Meisterschaft trifft YB am Samstag auf Thun (17.45 Uhr). Winti muss am Sonntag zum FC Le Mont (15 Uhr).

YB-Trainer Adi Hütter: «Wir haben uns bis auf die Knochen blamiert. Wir sind alle unglaublich enttäuscht. Ein 2:0 gegen einen Challenge-League-Klub muss man ganz einfach verteidigen. Bei den Ansprüchen, die wir haben, dürfen wir nicht derart billige Tore kassieren. Das geht nicht! Ich werde nun am Donnerstagmorgen beim Auslaufen ganz klar sagen, was wir angerichtet haben. Denn das ist eine ganz Menge! Wir alle haben hier versagt. Da muss man Klartext reden.»

************

Stade de Suisse – 9462 Fans – SR: Pache

Tore: 8. Hoarau (Schick) 1:0. 39. Bertone 2:0. 61. Silvio (Roth) 2:1. 66. Sutter (Schättin) 2:2.

Penaltyschiessen: Di Gregorio 0:1. Hoarau 1:1. Cani 1:2. Ravet verschiesst. Schuler 1:3. Frey 2:3. Sutter 2:4. Sanogo 3:4. Silvio 3:5.

YB: Mvogo; Sutter, Nuhu, Von Bergen, Lecjaks; Schick, Zakaria,Bertone, Ravet; Assalé, Hoarau.

Winterthur: Minder; Roth, Katz, Schuler; Di Gregorio, Gazzetta, Mangold, Radice, Schättin; Sliskovic, Silvio.

Einwechslungen: YB: Frey (69. für Schick) Joss (83. für Sutter) Sanogo (91. für Bertone)

Winterthur: Sutter (59. für Sliskovic) Cani (59. für Radice) Lanza (81. für Schäppin)

Gelb: 38. Katz. 50. Schättin (beide Foul). 84. Schuler (Reklamieren) 108. Lanza (Foul).