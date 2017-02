Schaffhausen bei den Tickets Spitze: Yakin-Show wird für die Fans teuer

Schaffhausen will mit Trainer Murat Yakin in der Rückrunde dem Abstieg entgehen. Die Fans müssen im neuen Stadion aber tiefer in die Tasche greifen als bisher. Vor allem Jugendliche.

