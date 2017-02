Stars in Wimbledon: Ronaldo-Ex fiebert mit Federer mit

Vier Wochen ist es her, seit Roger Federer (35) in einem epischen Final der Australian Open Rafael Nadal niederrang und seinen 18. Grand-Slam-Titel einheimste.

Danach gings ab in die Ferien – inklusive Zwischenstopp an den Ski-Weltmeisterschaften in St. Moritz.

Nun ist aber fertig ausgeruht! Roger greift heute um 16 Uhr beim ATP-500-Turnier von Dubai erstmals wieder in einem Ernstkampf zum Schläger. Neu als Weltnummer 10.

Gefordert wird er an seinem Zweitwohnsitz vom Franzosen Benoît Paire (27, ATP 41). Bilanz: 3:0 für den Schweizer. Das letzte Duell ist allerdings bereits fast vier Jahre her: In Rom gabs einen Zweisatz-Sieg.

Und heute? Sie erfahren es ab 16 Uhr bei uns live im Ticker!